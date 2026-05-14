Онищенко назвал главных переносчиков хантавируса в России

Главными переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные домовые мыши, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса – это мыши полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут», – заявил эксперт на пресс-конференции в Москве.

По словам специалиста, существует около 40 серотипов этого вируса, каждый из которых отличается своими уникальными особенностями и классификацией, передает РИА «Новости».

Ранее вспышка смертельного заболевания произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 11 случаев заражения, три из которых оказались летальными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Геннадий Онищенко заявил о постепенной адаптации хантавируса Андес к организму человека.

Республика Кипр активировала специальный механизм Евросоюза для оперативного обмена данными об этой болезни.

Власти Испании подтвердили первый случай заражения у эвакуированного с круизного лайнера пассажира.