Шойгу выступил на встрече ШОС в Бишкеке. «Считаем неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах», – заявил он, передает РИА «Новости».

По словам секретаря Совбеза, Вашингтон и его союзники обязаны признать ответственность за свое 20-летнее присутствие в регионе. Именно они должны взять на себя основные расходы на восстановление разрушенного государства.

Москва выстроила прагматичный диалог с Кабулом после признания Исламского Эмирата Афганистан в июле 2025 года. Такое партнерство отвечает задачам региональной безопасности и экономического развития. Шойгу также предложил возобновить работу контактной группы ШОС и расширить взаимодействие в рамках Московского формата.

Кроме того, российская сторона располагает данными о присутствии в регионе террористов. Там действуют от 18 до 23 тыс. боевиков из более чем 20 различных группировок. Среди них насчитывается около трех тыс. сторонников запрещенного в России «Исламского государства*».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой дислокацию военной инфраструктуры третьих стран на афганской территории.

Официальные лица соседних государств выступили против создания иностранных военных баз в регионе.

Секретарь Совбеза России указал на сохранение угрозы возвращения объектов военной инфраструктуры НАТО.