Британские ВМС сообщили о захвате торгового судна у берегов ОАЭ

Tекст: Дарья Григоренко

Торговое судно было атаковано у берегов Объединенных Арабских Эмиратов и теперь движется в направлении Ирана, передает РИА «Новости».

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 38 морских милях (70 км) к северо-востоку от Фуджайры, ОАЭ. Сотрудник по безопасности компании сообщил, что судно было захвачено неуполномоченными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана», – говорится в заявлении ведомства.

Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. Ведется расследование обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая неизвестные снаряды попали в танкер к северу от эмиратской Фуджейры.

Спустя несколько дней американский истребитель атаковал иранское судно в Оманском заливе.

На фоне этих событий США сосредоточили вблизи Ирана группировку из более чем 20 боевых кораблей.

