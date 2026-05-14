Шойгу заявил об обнулении усилий по иранской ядерной программе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шойгу заявил, что военное вмешательство Соединенных Штатов и Израиля фактически уничтожило результаты дипломатических усилий по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

«Примером геополитической авантюры западников является агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Она поставила под удар региональную и международную безопасность. По сути, свела к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушила процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями», – подчеркнул Шойгу.

Секретарь Совбеза также указал на продолжающуюся деградацию международных отношений. По его словам, главной причиной нестабильности остается стремление США и их союзников удержать мировое доминирование. Для достижения этих целей Запад использует широкий арсенал средств: от прямого применения военной силы и торговых войн до разжигания региональных конфликтов.

Шойгу добавил, что сейчас происходит разрушение системы международного права и многосторонних институтов. Такие структуры, как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация, перестают выполнять свои прямые задачи, превращаясь в инструменты влияния западных стран. В результате наблюдается кризис глобальных организаций во главе с ООН, которые ранее служили основой миропорядка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал целью агрессии против Ирана срыв нормализации отношений Тегерана с арабскими странами.

В марте Соединенные Штаты и Израиль атаковали иранский завод по производству концентрата урановой руды.