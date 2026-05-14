Суд заблокировал референдум об отделении Альберты от Канады

Федеральный судья запретила референдум о выходе Альберты из состава Канады

Tекст: Мария Иванова

Федеральный судья Шайна Леонард заблокировала процесс отделения провинции Альберта от Канады, передает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.

В своем решении она пояснила, что руководство региона не обсуждало этот вопрос с индейцами.

Судья отметила, что потенциальная независимость провинции грозит расторжением договоров между федеральным правительством и коренными народами, что может нарушить их права. Глава Альберты Даниэль Смит, выступающая за сохранение региона в составе государства, раскритиковала вердикт и пообещала его обжаловать, подчеркнув право населения на референдум.

Ранее сообщалось, что более 300 тыс. жителей Альберты поддержали идею голосования о выходе из состава страны, перевыполнив план по сбору подписей. Сепаратисты намеревались провести референдум 19 октября, однако избиркому еще предстоит проверить собранные данные.

Недовольство жителей Альберты федеральным центром связано с историческими и экономическими причинами. Политика властей по отказу от углеводородов и тарифная война с Вашингтоном в 2025 году привели к сокращению рабочих мест в нефтяном секторе и ударили по экономике региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года избирательная комиссия Альберты одобрила гражданскую петицию о вынесении вопроса об отделении на референдум.

Позже лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США для обсуждения возможной поддержки.

В начале мая жители канадской провинции перевыполнили план по сбору подписей за выход из состава страны.