Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Отказ Молдавии аккредитовать на саммите Комитета министров ЕС 14-15 мая и запрет на работу на год в Европарламенте грузинских телекомпаний «Имеди», «Рустави-2» и «ПосТВ» является «попыткой подавить свободу СМИ», заявил на пресс-конференции председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, европейские структуры «борются с правдой, чтобы подавить свободу слова» .

Он сказал, что данные решения являются «продолжением враждебной политики Великобритании», которая ранее санкционировала «Имеди» и «ПосТВ».

«В Брюсселе и в представительстве ЕС в Грузии находятся фарисеи», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «Евросоюз постепенно заменил (по отношению к Грузии) советскую Москву, происходит реинкарнация СССР».

«Советский Брюссель нас совершенно не привлекает», – отметил председатель парламента Грузии.

По его словам, «произошла эстонизация Евросоюза».

«Нет ни единого шанса, чтобы сегодняшний Брюссель сделал бы хотя бы один объективный шаг, у них один интерес – как через нас навредить России, мы для них только оружие и инструмент против третьей страны», – сказал он.

Кишинев и Брюссель объяснили свои решения «пророссийской политикой» и «распространением дезинформации», что категорически опротестовывается данными телекомпаниями.

Инициатором запрета на работу в ЕП грузинских телекомпаний стал резкий критик Тбилиси, польский евродепутат Кшиштоф Брейза.