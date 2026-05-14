МИД Китая проигнорировал вопрос о дружбе Си Цзиньпина с Трампом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время брифинга в Пекине дипломат Го Цзякунь не дал однозначного ответа на вопрос журналистов об отношениях двух лидеров, передает РИА «Новости».

Ранее президент США заявил, что для него большая честь быть товарищем главы китайского государства.

В ответ на просьбу прокомментировать эти слова представитель ведомства предпочел ограничиться формальным заявлением. «Сегодня в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Трампом, находящимся с государственным визитом в Китае, в Доме народных собраний в Пекине. Стороны обменялись мнениями по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобальным вопросам», – сообщил Го Цзякунь.

Встреча политиков состоялась в четверг в рамках государственного визита американского лидера в азиатскую республику. Поездка Дональда Трампа продлится три дня, с 13 по 15 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали официальные переговоры в Пекине.

Лидеры двух стран договорились выстраивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.

Американский президент пообещал строить торговлю между государствами исключительно на принципах взаимности.