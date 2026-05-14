NYT: Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу

Tекст: Мария Иванова

Лидер Китая Си Цзиньпин вынес прямое предупреждение президенту США Дональду Трампу во время их первого раунда переговоров. Как передает The New York Times, китайский руководитель дал понять, что будет оказывать давление на Вашингтон по вопросу Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

«Тайваньский вопрос – самый критический в китайско-американских отношениях», – заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что при правильном подходе отношения между странами могут оставаться стабильными, однако в противном случае ситуация станет крайне опасной.

По словам китайского лидера, неправильное решение этой проблемы может привести к столкновению государств. При этом в официальном отчете не уточняется, поднималась ли напрямую тема поставок американского оружия на остров.

В настоящее время администрация США рассматривает возможность одобрения продажи оружия Тайваню на сумму около 14 млрд долларов. В конце прошлого года уже была согласована сделка на 11 млрд долларов, а недавно тайваньский парламент выделил 25 млрд долларов на закупку американских ракет и вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин указал президенту США на необходимость максимально взвешенного подхода к проблеме Тайваня.

Ранее глава Белого дома пообещал в скором времени решить вопрос будущих поставок американских вооружений острову. В конце прошлого года Госдепартамент США согласовал продажу Тайбэю военной техники на 11 млрд долларов.