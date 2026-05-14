    14 мая 2026, 10:45 • Новости дня

    Экс-еврокомиссар оценила шансы Каллас стать переговорщиком с Россией

    Экс-еврокомиссар заявила о нехватке авторитета у Каллас для переговоров с РФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила сомнение в способности Каи Каллас представлять Европу на переговорах с Москвой.

    По ее мнению, дипломат не обладает необходимым статусом для столь сложной задачи. «Я не видела Каю Каллас за столом переговоров, но думаю, что она – не тот уровень. Если бы она уже была авторитетом для всех, то мы бы не искали кандидата», – заявила Симсон эстонской телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Финский политик Армандо Мема* оценил шансы дипломата на получение этой роли как нулевые.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход подобных инициатив за рамки полномочий политика.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    13 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области

    Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.

    В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.

    Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

    Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

    Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    13 мая 2026, 20:44 • Новости дня
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В европейских странах нарастает недовольство присутствием переселенцев с Украины, что приводит к постепенному сворачиванию мер социальной поддержки и ужесточению миграционных правил, отметили в Совете Европы.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обратил внимание на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», – подчеркнул О'Флаэрти в своей статье на сайте Совета Европы.

    Он отметил, что несмотря на продление режима временной защиты до марта 2027 года, многие страны начали сокращать помощь беженцам. В первую очередь, это касается предоставления жилья и выплаты социальных пособий. Часть государств переходит на выдачу обычных видов на жительство с более строгими требованиями.

    Кроме того, страны, не присоединившиеся к Директиве о временной защите, все чаще отказывают в убежище новым переселенцам. Это происходит в случаях, когда мигранты прибывают из украинских регионов, которые европейские власти считают безопасными, подчеркнул О'Флаэрти.

    Ранее сообщалось, что украинцы завезли в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии. До этого стало известно, что Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев.

    При этом, власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 22:41 • Новости дня
    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом

    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом

    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    Tекст: Андрей Резчиков

    Назначение врио губернаторов Белгородской и Брянской областей – это ставка на людей, получивших боевой и управленческий опыт в Донбассе. Такое кадровое решение президента призвано укрепить приграничье, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин назначил врио губернаторов: Александр Шуваев будет руководить Белгородской областью, Егор Ковальчук – Брянской.

    «Оба кандидата прошли очень сложный отбор и серьезную карьерную школу. Егор Ковальчук был главой правительства в ЛНР – регионе, который находится в зоне боевых действий. Что касается Александра Шуваева, то он десантник, брал Авдеевку и является одним из самых молодых генерал-майоров», – отметил политолог Павел Данилин.

    При этом, как подчеркнул эксперт, Шуваев – уроженец Белгородской области, «что тоже стало одним из факторов его назначения». Кроме того, он прошел кадровую программу «Время героев», запущенную президентом на базе РАНХиГС для участников СВО. «Надо сказать, он настолько хорошо справлялся, что его наставник губернатор Игорь Кобзев взял Шуваева в качестве своего заместителя в Иркутской области, где генерал-майор курировал отношения с силовиками. Уже тогда было понятно, что Шуваева готовят на вырост. Но публично говорить об этом начали только с апреля», – добавил спикер.

    Что касается врио губернатора Брянской области, то, по словам Данилина, у Ковальчука «за плечами хорошая управленческая и хозяйственная история». «Он был крупным бизнесменом, главой города Миасс, заместителем губернатора Челябинской области, председателем правительства ЛНР. То есть прошел всю карьерную лестницу. Ковальчук – уже второй госслужащий из Челябинской области, который становится губернатором. Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт также была первым вице-губернатором Челябинской области и затем прошла через работу в правительстве Запорожской области», – напомнил политолог.

    По мнению эксперта, в обоих случаях логику назначения диктовала именно специфика ситуации в приграничных регионах. «Обычного человека туда не назначат. Нужно пройти специальную подготовку, все этапы сложной работы в Донбассе и Новороссии. Этот человек должен обладать высочайшей работоспособностью и уметь находить общий язык с гражданами», – пояснил Данилин.

    «Вячеслав Гладков и Александр Богомаз задавали высокую планку и сохраняют поддержку со стороны общества. Новым врио глав регионов придется соответствовать этому уровню – учиться той эффективной коммуникации, которую демонстрировали оба губернатора. Но главное: в этих двух регионах нужны жесткие, способные и целеустремленные люди, которые смогут укрепить приграничье и выдержать это непростое испытание», – заключил Данилин.

    В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск (ВДВ), а в 2015-м – с отличием Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Прошел путь от курсанта до генерал-майора. Воевал на Северном Кавказе, участвовал в принуждении Грузии к миру в августе 2008 года, а также в операции в Сирии. Командовал 51-м гвардейским парашютно-десантным полком в Туле.

    За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области, где курировал общественную безопасность, патриотические мероприятия и взаимодействие с силовыми ведомствами.

    Схожие кадровые изменения произошли и в соседнем регионе. Бывший брянский губернатор Александр Богомаз сложил полномочия по собственному желанию. Новым руководителем области в статусе врио президент назначил Егора Ковальчука. Он прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы – образовательного проекта, стартовавшего летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (так называемая «школа губернаторов»).

    Ковальчук назвал свое назначение большой честью. Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях. «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    13 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

    Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.

    Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.

    13 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советские разработки в ракетостроении остаются основой технологического задела на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

    «Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что деятельность института позволила сформировать суверенную школу ракетных систем, сыгравшую ключевую роль в укреплении обороны страны.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Ранее в ходе визита в МИТ Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    13 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Утверждена концепция развития беспилотных грузоперевозок в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готовится к масштабному переходу на беспилотные грузоперевозки, при котором к 2035 году парк таких машин почти достигнет 57 тыс. единиц, правительство уже одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок, сообщили в Минтрансе.

    Правительство России утвердило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года, сообщает Минтранс РФ. В документе прописан поэтапный переход отрасли к более высоким уровням автоматизации и расширение использования высокоавтоматизированных транспортных средств на российских дорогах.

    «Что предполагает концепция: к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта может составить около 19%; парк такой техники вырастет почти до 57 тыс. машин; один высокоавтоматизированный грузовик сможет заменить два обычных», – пояснили в министерстве. Там же напомнили, что уже через два года на дорогах появится техника, способная двигаться без человека в кабине.

    Концепция подготовлена Минтрансом совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, ГК «Автодор», производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Россия уже накопила практический опыт эксплуатации такого транспорта: автономные автомобили сегодня ходят по маршруту от Петербурга до Казани, их суммарный пробег превысил 17 млн км, отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

    При разработке документа был проведен анализ состояния рынка, бизнес-моделей производителей ВАТС и практики логистических компаний. Концепция согласует дальнейшие действия федеральных органов власти, бизнеса, производителей техники и цифровых платформ и описывает условия, при которых проект будет эффективен, включая перевозки от склада до склада в полностью беспилотном режиме и полное отсутствие человека в кабине.

    Сейчас Минтранс готовит нормативную базу: разработан проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, после его принятия планируется утвердить подзаконные акты, при необходимости скорректировать ПДД и создать систему технического регулирования и сертификации ВАТС. Технологическая зрелость беспилотников будет оцениваться через единую систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» с учетом, в том числе, счетчика безаварийного километража и в перспективе пробега в полностью автономном режиме.

    По словам Никитина, беспилотные грузоперевозки перспективны и по безопасности, и по экономике: ВАТС способен проходить до 300 тыс. км в год, что вдвое больше обычного грузовика, а скорость доставки грузов увеличивается более чем в два раза. Один высокоавтоматизированный автомобиль может заменить два традиционных грузовика с водителями, при этом снижаются расходы на техническое обслуживание и ремонт.

    В проекте уже участвуют автономные фуры компаний Yandex, NAVIO и КАМАЗ, каждая из которых развивает собственную технологическую платформу. Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова сообщила, что к 2030 году совокупная экономия участников рынка от внедрения ВАТС может достичь 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 году – 108,6 млрд руб. в год. Использование технологии, по оценке разработчиков концепции, откроет рынок более 4 трлн руб. и позволит постепенно перераспределять специалистов в более технологичные сегменты, а структура перевозок ВАТС будет соответствовать структуре междугородних автогрузоперевозок.

    Ранее президент Владимир Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12. До этого в России завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками для городских грузоперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайших пяти лет в России также планируется начало активной эксплуатации беспилотных судов.

    14 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Политик заявил, что акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе заслуживают решительного осуждения. «Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах», – подчеркнул Гашпар.

    Он добавил, что павшие молодые бойцы отдали свои жизни за свободу и победу над фашизмом в Европе. Вице-спикер отметил, что парламент считает защиту исторической памяти настолько важной задачей, что повреждение подобных монументов теперь квалифицируется как уголовное преступление.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    13 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Башкирии после пожара на станции «Транснефти» пропали несколько рабочих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции АО «Транснефть - Урал» в Башкирии произошло возгорание, в результате которого пострадали три человека, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщили в компании.

    После пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) на станции «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии ищут нескольких рабочих. Инцидент произошел во время очистки от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации. Возгорание началось в процессе этих работ, сообщается на сайте компании.

    «Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП», – говорится в сообщении.

    В пресс-службе предприятия уточнили, что внутри обвалования воспламенилась газовоздушная смесь. Работы выполняли сотрудники подрядной организации, трое из них пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить точные причины случившегося.

    Как писала в среду газета ВЗГЛЯД, в результате возгорания на промышленном предприятии в Уфимском районе Башкирии два человека получили ожоги.

    Ранее три человека погибли при пожаре в двухэтажном бараке в Уфе. А 15 апреля падение сбитых над промышленной зоной Стерлитамака дронов ВСУ привело к смертельному ранению сотрудника экстренной службы.

    13 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после массовой драки мигрантов в Ленобласти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный конфликт между приезжими сотрудниками агропромышленного предприятия в Кировском районе Ленинградской области привел к госпитализации более 20 человек, сообщили в СК РФ .

    Масштабная потасовка приезжих рабочих стала поводом для начала расследования по статье о хулиганстве. Инцидент произошел на территории птицефабрики, где участникам потребовалась срочная медицинская помощь.

    «В социальных медиа сообщается, что в Кировском районе Ленинградской области между работниками одного из предприятий произошел конфликт, в ходе которого ряду участников потребовалась медицинская помощь», – заявили в пресс-службе Следственного комитета. Ведомство инициировало разбирательство по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления представить подробный доклад об установленных обстоятельствах происшествия. При этом инцидент не повлиял на производственный процесс, предприятие продолжает работу в обычном режиме.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, массовая потасовка 60 работников предприятия в Ленинградской области привела к госпитализации двадцати человек и задержанию двенадцати участников.

    Ранее конфликт двух жителей Петербурга спровоцировал поножовщину с двумя ранеными и десятью задержанными. До этого драка приезжих рабочих на московской стройке закончилась гибелью одного человека от колото-режущих ранений.

