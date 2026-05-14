Сбежавшего в США экс-главу РЭО Буцаева обвинили в мошенничестве

Правоохранители заочно предъявили Буцаеву обвинение в особо крупном мошенничестве Денису, рассказали собеседники «Ведомостей».
Экс-чиновник объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его заочном аресте.
Уголовное преследование связано с масштабными хищениями средств Российского экологического оператора. Эта структура курировала проведение мусорной реформы в стране с 2019 года. Ранее дела о мошенничестве возбудили против трех высокопоставленных менеджеров профильной госкомпании.
В пресс-службе оператора подтвердили факт проведения следственных действий в отношении сотрудников. Сама организация продолжает работу в штатном режиме. В случае задержания и экстрадиции на родину главному фигуранту расследования грозит до десяти лет лишения свободы.
Буцаев долгие годы занимал высокие посты в государственных структурах. Он возглавлял правительство Московской области, исполнял обязанности губернатора Белгородской области и дважды руководил экологическим оператором. Пост заместителя главы Минприроды чиновник занимал с марта прошлого года вплоть до своей отставки 22 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель министра природных ресурсов Буцаев сразу после отставки уехал из России через Минск. В среду правоохранительные органы объявили экс-чиновника в розыск.