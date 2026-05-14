ХК «Трактор» решил подписать контракт с американским тренером Гордоном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение с новым наставником будет рассчитано на один год, передает РИА «Новости».

На посту главного тренера челябинцев Гордон сменит Евгения Корешкова. Под руководством прежнего специалиста команда дошла до первого раунда Кубка Гагарина, где уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 1-4 в серии.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отметил профессионализм нового тренера. «По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь - как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов», – заявил он. Волков добавил, что американец имеет огромный опыт работы в НХЛ и сборной США, где отвечал за множество аспектов игры и индивидуальное развитие хоккеистов.

Сейчас Гордону 63 года. В прошлом он руководил клубами Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Также специалист работал в тренерских штабах «Торонто Мейпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс». С 2009 по 2011 год он входил в штаб национальной сборной США, а затем возглавлял ее на чемпионате мира 2011 года в Словакии, где команда заняла восьмое место.

