Продажи российской дорожной техники снизились наполовину в первом квартале года

Tекст: Дмитрий Зубарев

В январе – марте 2026 года реализация отечественных спецмашин в денежном выражении рухнула на 51,3%, составив 5,8 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты ассоциации «Росспецмаш».

Аналитики зафиксировали резкое количественное снижение отгрузок большинства видов техники.

Сильнее всего пострадал спрос на гусеничные бульдозеры и экскаваторы: их продажи обвалились более чем в пять раз, до 29 и 9 штук соответственно. Поставки мини-погрузчиков сократились в 3,3 раза, составив 55 машин. Отгрузки катков и автогрейдеров просели на 20% и 3%, а реализация кранов-трубоукладчиков прекратилась полностью.

Положительную динамику показали только фронтальные погрузчики, продажи которых выросли на 65%, до 99 единиц, и экскаваторы-погрузчики с подъемом на 19%. В ассоциации подчеркивают, что нынешние показатели стали худшими за последние годы. Они оказались ниже уровня начала пандемийного 2020 года, когда объем отгрузок достигал 8,2 млрд рублей, превышая данные 2019 года на 6%.

Спад в отрасли продолжается уже третий год подряд. Производители объясняют такую тенденцию высокой ключевой ставкой и жестким давлением со стороны китайских импортеров. В 2024 году реализация отечественной техники снизилась на 15%, до 75,8 млрд рублей, а в 2025 году падение ускорилось до 28%, опустившись до 54,7 млрд рублей.

