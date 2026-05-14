Шойгу передал президенту Киргизии привет от Путина

Tекст: Дарья Григоренко

«Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он высоко оценивает итоги переговоров с вами в апреле в Москве. Они внесли весомый вклад в развитие отношений сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией», – сказал Шойгу на встрече Жапарова с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Российский политик также выразил надежду на обсуждение ситуации вокруг Украины и Ирана. «В первую очередь, к ним относятся конфликты вокруг Украины и Ирана, а также продолжающаяся нестабильность в Афганистане», – отметил Шойгу.

Помимо этого, секретарь Совбеза отметил важность обмена мнениями по глобальным и региональным кризисам, влияющим на безопасность в рамках ШОС. Особое внимание, по его словам, Москва уделяет сотрудничеству с Бишкеком в сфере безопасности, что соответствует Стратегии развития организации до 2035 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президенты России и Киргизии провели рабочую встречу в Москве.

Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за многолетнюю поддержку двустороннего сотрудничества.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов призвал страны ШОС наращивать военное взаимодействие.