    14 мая 2026, 08:56 • Новости дня

    «Хезболла» заявила о массированных атаках на израильскую армию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о проведении 17 боевых операций против армии Израиля на юге Ливана в среду, говорится в сводке, опубликованной пресс-службой движения.

    В среду на территории южного Ливана были атакованы позиции израильских войск, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба движения опубликовала подробную сводку о произошедших столкновениях. «Исламское сопротивление 13 мая провело 17 боевых операций», – говорится в официальном заявлении.

    Удары пришлись по районам Бинт-Джбейль, Хула, Айната и нескольким другим населенным пунктам. Для атак применялись ударные беспилотники, управляемые ракеты и засады со взрывными устройствами.

    Особое внимание уделяется боестолкновению в районе Ршаф – Хадата. Там бойцы подорвали бронемашину Hummer и вступили в открытый бой. Кроме того, была уничтожена дистанционно управляемая заминированная машина, которую пытались использовать для прорыва вглубь поселения.

    Представители движения подчеркнули, что эти действия стали прямым ответом на регулярные удары по южным регионам Ливана. Также они указали на постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая ливанское движение сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных.

    Чуть ранее бойцы шиитской милиции подбили несколько танков Merkava с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    В конце апреля израильская авиация нанесла массированные удары по 20 поселениям на юге Ливана.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    @ Hussain Altareef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    14 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне недавних атак власти страны начали устанавливать массивные защитные экраны вокруг резервуаров с топливом вблизи международного аэропорта Дубая, пишет TWZ.

    Объединенные Арабские Эмираты переняли опыт России по защите критической инфраструктуры, пишет издание TWZ.

    Вблизи дубайской воздушной гавани замечено строительство масштабных металлических каркасов, призванных обезопасить нефтяные резервуары от ударов беспилотников-камикадзе. Подобные конструкции ранее применялись на российских объектах.

    Необходимость укрепления обороны возникла из-за масштабных ударов со стороны Ирана. Как заявили в Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны «перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников». Последний обстрел территории государства зафиксирован 10 мая, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

    Ранее серьезный ущерб получили нефтехранилища в порту Фуджейра и газоперерабатывающий завод Хабшан. По оценкам агентства Bloomberg, последний сможет выйти на полную мощность лишь в следующем году. На фоне этих событий Пентагон также изменил подход к безопасности, рекомендовав использовать тросы и сетки для защиты критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили удары иранских ракет и беспилотников.

    Эмиратские военные уничтожили более двух тысяч вражеских дронов.

    Один из взрывов прогремел у крупного небоскреба в Дубае.

    12 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Авиавласти Израиля призвали убрать военные самолеты США из аэропорта Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай призвал правительство передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, заявив, что главный гражданский аэропорт страны буквально превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний, сообщает израильское экономическое издание Calcalist.

    Закай обратился к правительству страны с просьбой передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, передает РИА «Новости».

    По его словам, крупнейший гражданский аэропорт Израиля фактически превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний и сказывается на экономической стабильности сектора.

    В письме в министерство транспорта Закай предупредил, что значительное присутствие военной авиации США негативно влияет на израильские авиакомпании и препятствует возвращению иностранных перевозчиков. Он отметил, что «у системы безопасности не хватает понимания масштабов ущерба гражданской авиации» и подчеркнул, что сейчас в стране нет международного аэропорта, способного эффективно функционировать.

    Закай призвал министра транспорта Мири Регев принять срочные меры и перенести американские военные самолеты на другие военные аэродромы. По данным израильского портала «Кипа», этот вопрос уже обсуждался на заседаниях кабинета министров.

    Несмотря на продолжающееся более месяца перемирие с Ираном, США сохраняют широкое военное присутствие на Ближнем Востоке, отмечает. Американские военные самолеты-заправщики ежедневно совершают взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион, что подтверждает сложившуюся проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные авиакомпании отказались возобновлять полеты в Израиль после перемирия.

    Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток тысячи тонн боеприпасов.

    13 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Израиль опубликовал доклад о сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские исследователи завершили двухлетнюю работу над отчетом, подтверждающим массовые факты сексуального насилия со стороны палестинских боевиков во время атаки на страну.

    Группа независимых исследователей представила наиболее полный отчет о преступлениях боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, передает The New York Times.

    Документ подтверждает, что акты насилия носили систематический характер и стали неотъемлемой частью нападения на мирных жителей, в том числе заложников, увезенных в сектор Газа.

    В материалах описываются случаи издевательств над жертвами на глазах у их родных, а также прямые трансляции преступлений родственникам через соцсети

    «Это позволяет нам сделать шаг назад и увидеть весь ужас целиком», – заявила доктор права Кохав Элькаям-Леви, основательница комиссии, подготовившей отчет.

    Эксперты проанализировали более 10 тыс. фотографий и видеозаписей, включая кадры, снятые самими нападавшими, а также спутниковые снимки. Документ объемом 300 страниц не приводит точных цифр из-за сложности оценки, однако подчеркивает организованный характер действий палестинских боевиков.

    Представители ХАМАС ранее отвергали обвинения в причастности своих бойцов к подобным преступлениям. В то же время доклад ООН, выпущенный ранее, также указывал на наличие оснований полагать, что во время вторжения совершались изнасилования и пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация на Ближнем Востоке началась после проникновения сил ХАМАС на израильскую территорию. Число погибших при ответных израильских ударах по сектору Газа превысило 35 тыс. человек.

    Специальная комиссия ООН в прошлом году признала действия Израиля в палестинском анклаве геноцидом.

    12 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе, сообщил заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.

    «В настоящий момент в рамках нового плана границы Ормузского пролива существенно расширились... Иными словами, Ормузский пролив стал «больше», превратившись в обширную оперативную зону», – цитирует Акбарзаде агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран ограничивал свои операции участком длиной до 30 морских миль – от острова Ормуз до острова Хенгам. По словам Акбарзаде, теперь речь идет о зоне в 200-300 морских миль, которая включает акваторию от побережья портового города Джаск на востоке до районов западнее островов Кешм и Большой Томб.

    Газета Financial Times писала, что власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе.

    В начале мая Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    12 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитская организация категорически отказалась складывать оружие и продолжит бескомпромиссную вооруженную борьбу для защиты территории Ливана от американо-израильской агрессии.

    Официальное обращение к сторонникам появилось в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь шейх Наим Касем подчеркнул твердую готовность защищать страну от совместной американо-израильской агрессии и категорически отверг возможность капитуляции.

    «Силы исламского сопротивления не сложат оружия, – указал политик. – Мы не покинем поле боя и превратим его в ад для израильских солдат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» осуществили 24 боевые операции против израильских вооруженных сил.

    До этого шиитская организация атаковала позиции армии Израиля в 13 районах на юге Ливана.

    Генеральный секретарь движения Наим Касим ранее призвал правительство страны отказаться от прямых переговоров с израильской стороной.

    13 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Лавров назвал причину агрессии против Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабами, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India объяснил мотивы агрессии против Исламской республики, передает ТАСС.

    «Нисколько не сомневаюсь, что когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами», – сказал министр.

    Дипломат напомнил об усилиях короля Иордании Абдаллы II по примирению суннитов и шиитов много лет назад. По словам главы МИД, сейчас определенные силы делают все возможное для предотвращения этого сближения. Цель состоит в превращении Ирана в страну-изгоя на международной арене.

    Остальные государства Персидского залива пытаются втянуть в структуры, игнорирующие палестинскую проблему. Лавров подчеркнул, что от этих стран требуют предать палестинское дело ради нормализации отношений с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России назвал целью американо-израильской операции раскол между Ираном и странами Персидского залива.

    Позже Москва выразила готовность содействовать восстановлению диалога арабских монархий с Тегераном.

    Лавров обсудил напряженность на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.

    12 мая 2026, 14:26 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о попытках убедить США завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Катара подчеркнул, что во время визита в Вашингтон, он убеждал США, что затягивание военных действий против Ирана не отвечает интересам ни одной из сторон.

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что во время визита в США пытался убедить американскую администрацию завершить конфликт с Ираном, передает РИА «Новости». Аль Тани провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом США Джеймсом Ди Вэнсом.

    На пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом премьер Катара заявил: «Я разъяснил американской стороне последствия военных действий и то, что их затягивание не отвечает ничьим интересам». Он отметил, что действия в Ормузском проливе не способствуют снижению напряженности.

    Аль Тани добавил, что США положительно воспринимают посреднические усилия Пакистана по урегулированию ситуации с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Катара для обсуждения состояния дипломатических контактов с Вашингтоном. Позже стало известно, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки со стороны США.

    13 мая 2026, 23:23 • Новости дня
    Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.

    По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».

    «Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.

    Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.

    Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.

    12 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Посол США сообщил о передаче израильского «Железного купола» Эмиратам

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне вооруженного конфликта с Ираном израильская сторона передала Объединенным Арабским Эмиратам передовые системы противоракетной обороны и специалистов для их обслуживания.

    Власти Израиля приняли решение усилить противовоздушную оборону Объединенных Арабских Эмиратов на фоне напряженности в регионе, передает ТАСС.

    Информацию об отправке военной техники подтвердил американский дипломат Майк Хакаби.

    «Израиль только что направил им батареи «Железный купол» и персонал для оказания содействия в их эксплуатации», – заявил посол Соединенных Штатов в Израиле.

    Переброска систем перехвата ракет и квалифицированных инженеров происходит из-за продолжающегося противостояния с иранской стороной. Изначально эти сведения распространило информационное агентство Associated Press.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПВО для защиты от ракетных ударов.

    Позже лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне напряженности с Ираном.

    Вскоре средства противовоздушной обороны ОАЭ перехватили выпущенные с иранской территории баллистические ракеты и беспилотники.

    12 мая 2026, 06:42 • Новости дня
    CENTCOM сообщило о пролете B-1B Lancer над Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer пролетал над Ближним Востоком 9 мая, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X о пролете стратегического бомбардировщика B-1B Lancer над Ближним Востоком 9 мая, передает РИА «Новости». Командование опубликовало фотографию самолета во время выполнения тренировочной миссии.

    В опубликованном сообщении отмечается, что полет был частью тренировочной программы. Конкретные районы полета стратегического бомбардировщика не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные восстановили списанный стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

    Ранее пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над Ираном.

    До этого два бомбардировщика B-1B Lancer совершили беспосадочный двадцатичасовой вылет с применением высокоточных авиабомб.

    12 мая 2026, 08:19 • Новости дня
    Израильская авиация за сутки атаковала 38 ливанских поселений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация атаковала 38 населенных пунктов на юге и востоке Ливана, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильская боевая авиация в понедельник нанесла удары по 38 населенным пунктам на юге и востоке Ливана, передает РИА «Новости».

    Ливанский военно-полевой источник уточнил: «Вражеской авиацией были атакованы 36 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на востоке страны».

    Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла 14 ливанских населённых пунктов. В приграничном городе Хиям израильские военные с помощью минирования разрушили несколько жилых домов.

    По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала марта число погибших в результате израильских атак достигло 2879 человек, еще 8730 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана.

    Минздрав республики заявил о гибели 2846 человек из-за массированных обстрелов.

    Очередные удары израильской армии унесли жизни еще 41 человека вопреки действующему перемирию.

    12 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Армия Израиля начала строительство завода FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) строит завод по производству FPV-дронов, сообщило во вторник израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Армия обороны Израиля строит собственный завод для производства FPV-дронов-камикадзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Новое предприятие призвано значительно нарастить арсенал беспилотников с взрывчаткой, а также усилить возможности армии на всех направлениях боевых действий.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял: «Израиль разрабатывает прорывные летательные аппараты, которые полностью изменят общую картину». В настоящее время армия закупает FPV-дроны у местной компании, которая частично производит их в Китае, однако отмечается, что цены на такую продукцию завышены.

    Завод будет размещён в структуре технологического и логистического управления ЦАХАЛ, а к сборке дронов планируют привлечь около 200 ультраортодоксальных солдат. Они пройдут специальную техническую подготовку, а первые сотрудники приступят к работе уже в следующем месяце.

    По оценке армии, примерно через два месяца предприятие начнет массовые поставки: ежемесячно по несколько тысяч дронов, с перспективой выхода на производство десятков тысяч единиц в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» применили дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением против израильских танков Merkava.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал запуск специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.

    14 мая 2026, 00:17 • Новости дня
    Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Верхняя палата американского парламента с перевесом в один голос заблокировала инициативу, требующую немедленно остановить вооруженное противостояние с Ираном.

    Американские законодатели отклонили проект резолюции о завершении операции против Ирана, передают «Вести». Против принятия документа выступили 50 сенаторов, тогда как инициативу поддержали 49 политиков.

    Почти все представители Демократической партии отдали голоса за завершение кампании. Единственным исключением в их рядах стал Джон Феттерман. При этом к демократам присоединились трое республиканцев: Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

    Накануне голосования вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о текущем взаимодействии с Тегераном. «США вовлечены в очень агрессивный дипломатический процесс», – заявил политик.

    Ранее администрация президента США оповестила законодателей о завершении силовой операции против Ирана.

    Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал данное заявление бредом.

    Президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военных действий.

