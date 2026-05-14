Президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Италии Серджо Маттарелла в среду провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе которого заявил о неприемлемости атак на командование Временных сил ООН на юге Ливана, передает РИА «Новости».

Телеканал Skytg24, ссылаясь на президентский Квиринальский дворец, сообщил, что беседа прошла в откровенном и открытом ключе.

«Президент Республики Серджо Маттарелла провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом», – подтвердили в канцелярии итальянского лидера. В ходе диалога Маттарелла также акцентировал внимание на необходимости соблюдения свободы судоходства в международных водах.

Напряженность вокруг миротворческой миссии возросла после того, как командование Временных сил ООН (UNIFIL) выразило обеспокоенность активностью беспилотников вблизи своих позиций. Это произошло после серии взрывов у штаб-квартиры миссии в ливанском городе Накура.

Ранее, второго апреля, итальянское министерство обороны сообщало об обстреле базы своего контингента неизвестными. Восьмого апреля глава МИД Италии Антонио Таяни уточнил, что предупредительный огонь со стороны армии Израиля повредил автомобиль итальянских военнослужащих из состава сил ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные открыли огонь из танка по миротворцам ООН на юге Ливана.

Организация Объединенных Наций отвергла предложение Израиля о выводе миротворческого контингента из зоны боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил премьеру Италии Джордже Мелони сожаление из-за нанесенного силам ООН вреда.