Индия полностью запретила экспорт сахара до осени

Соответствующее распоряжение опубликовала Генеральная дирекция внешней торговли республики, передает ТАСС. Ранее для зарубежных продаж индийским компаниям требовалась специальная лицензия, однако теперь экспорт полностью остановлен.
«Политика в отношении экспорта сахара, включая сахар-сырец, белый сахар и рафинированный сахар изменена с категории «ограниченный» на категорию «запрещенный» с немедленным вступлением в силу и действием до 30 сентября 2026 года или до получения дальнейших распоряжений», – говорится в уведомлении. Эта мера не затронет поставки в Евросоюз и США по особым квотам с льготными пошлинами.
Ограничения введены для стабилизации внутренних цен и увеличения предложения в стране на фоне глобальной инфляции и ближневосточного конфликта. Индия занимает второе место в мире по производству сахара после Бразилии, и ожидается, что в сезоне 2025–2026 годов страна произведет 29,3 млн тонн продукта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил перевести школьные занятия в онлайн-формат ради экономии топлива на фоне ближневосточного конфликта.
Из-за обострения ситуации в этом регионе в Ормузском проливе застряли десятки судов со стратегически важными для республики грузами.
Ранее правительство России в целях обеспечения продовольственной безопасности вводило аналогичный временный запрет на вывоз сахара.