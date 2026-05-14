    14 мая 2026, 07:37 • Новости дня

    Десятки людей погибли из-за непогоды в Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 56 человек погибли в результате сильной бури и проливных дождей, обрушившихся на несколько округов северного индийского штата Уттар-Прадеш, сообщило агентство PTI cо ссылкой на данные местных властей.

    По меньшей мере 56 человек стали жертвами сильной бури и проливных дождей в нескольких округах индийского штата Уттар-Прадеш, передает ТАСС со ссылкой на данные местных властей.

    Основной причиной гибели людей стало обрушение стен и навесов, под завалами которых оказались большинство жертв. Кроме того, несколько человек погибли в результате ударов молний и падения деревьев.

    Власти Уттар-Прадеш уже отреагировали на трагедию. Чиновникам поручено незамедлительно посетить пострадавшие районы для оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавшим. Также ведомствам предстоит оценить масштаб нанесенного стихией ущерба и сохранять режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года оползни в индийском Кашмире унесли жизни одиннадцати человек. Масштабные ливни на севере страны привели к гибели 240 местных жителей. Аномальные осадки повредили главный мраморный купол мавзолея Тадж-Махал.

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Братислава планирует существенно расширить объемы продаваемого украинской армии вооружения.

    Словацкая Республика осуществляет масштабные поставки боеприпасов для нужд ВСУ и планирует увеличить их объемы, передает РИА «Новости». Президент страны Петер Пеллегрини уточнил, что передача снарядов осуществляется исключительно на коммерческой основе. В перспективе эти показатели будут только возрастать.

    «Благодаря серьезным финансовым вливаниям в оборонно-промышленный сектор Словакия сумела выйти на позиции одного из ведущих производителей артиллерийских снарядов среди государств Североатлантического альянса», – подчеркнул глава государства.

    Кроме того, министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал передачу на Украину 53 истребителей F-16, находящихся в резерве. Глава бельгийского оборонного ведомства предупредил, что процесс отправки боевой авиации может продлиться до 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину.

    Глава Минобороны республики Роберт Калиняк заявил об увеличении производства боеприпасов в стране.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал поддержку чешской инициативы по обеспечению Киева снарядами.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги

    @ udovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандальный инцидент у трапа самолета во Вьетнаме произошел на фоне ревности первой леди Франции к отношениям главы государства со звездой кино, пишут западные СМИ.

    Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, сообщает радиостанция RTL. Журналист Флориан Тардиф раскрыл подробности конфликта. «Произошло то, что она увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», – заявил репортер в эфире.

    Выяснилось, что политик несколько месяцев поддерживал связь с артисткой, обмениваясь с ней личными сообщениями. Возникшая напряженность привела к публичному скандалу во время официального визита во Вьетнам.

    Окружение супруги президента в беседе с изданием Le Parisien категорически опровергло эти слухи. Представители первой леди заверили, что она никогда не проверяет телефон мужа.

    Видеозапись инцидента появилась в сети в мае прошлого года. На кадрах видно, как глава государства получает удар по лицу у открытой двери самолета, после чего в растерянности замирает.

    Елисейский дворец изначально пытался назвать ролик подделкой, однако позже признал его подлинность. Сам французский лидер попытался свести ситуацию к шутке, объяснив произошедшее обычной дурашливостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с пощечиной в мае прошлого года вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В окружении французского лидера видео с ударом от Брижит Макрон объяснили обычной семейной шалостью.

    Позже президент США Дональд Трамп в беседе о США и НАТО высмеял «побитого женой» Макрона. А официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала этот инцидент хуком справа.

    14 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    NYT: Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР в ходе переговоров с американским президентом заявил о риске столкновения двух стран при неправильном подходе к тайваньскому вопросу.

    Лидер Китая Си Цзиньпин вынес прямое предупреждение президенту США Дональду Трампу во время их первого раунда переговоров. Как передает The New York Times, китайский руководитель дал понять, что будет оказывать давление на Вашингтон по вопросу Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

    «Тайваньский вопрос – самый критический в китайско-американских отношениях», – заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что при правильном подходе отношения между странами могут оставаться стабильными, однако в противном случае ситуация станет крайне опасной.

    По словам китайского лидера, неправильное решение этой проблемы может привести к столкновению государств. При этом в официальном отчете не уточняется, поднималась ли напрямую тема поставок американского оружия на остров.

    В настоящее время администрация США рассматривает возможность одобрения продажи оружия Тайваню на сумму около 14 млрд долларов. В конце прошлого года уже была согласована сделка на 11 млрд долларов, а недавно тайваньский парламент выделил 25 млрд долларов на закупку американских ракет и вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин указал президенту США на необходимость максимально взвешенного подхода к проблеме Тайваня.

    Ранее глава Белого дома пообещал в скором времени решить вопрос будущих поставок американских вооружений острову. В конце прошлого года Госдепартамент США согласовал продажу Тайбэю военной техники на 11 млрд долларов.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    13 мая 2026, 16:16 • Новости дня
    Якушев: Российские продукты питания любят более чем в 160 странах мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что принятые партией решения обеспечили аграрное лидерство России и позволили добиться значительных результатов в развитии сельских территорий. Об этом он сообщил на пленарном заседании окружного отчётно-программного форума партии в Омске.

    Сельское хозяйство стало локомотивом отечественной экономики и предметом национальной гордости, сообщается на сайте «Единой России» .

    По словам Якушева, сельское хозяйство стало одним из ключевых драйверов российской экономики. «Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы – мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира.», – подчеркнул он.

    «Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку – порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», – сообщил Владимир Якушев.

    Отдельное внимание на форуме уделили развитию сельских территорий. Якушев заявил, что качество жизни на селе должно соответствовать городскому уровню. По его словам, программа комплексного развития сельских территорий синхронизирована с Народной программой партии.

    «Депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют ее финансирование. В 2025 году оно достигло более 110 миллиардов рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения», – отметил он.

    Также секретарь Генсовета напомнил о программе сельской ипотеки. «Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной», – сказал Владимир Якушев.

    Кроме того, он рассказал о мерах поддержки молодежи на селе. По словам Якушева, при поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» помогают привлекать молодых специалистов в сельскую местность.

    В ходе выступления Владимир Якушев затронул и экологическую повестку. Он подчеркнул важность восстановления лесов и ликвидации объектов накопленного вреда.

    «Благодаря нашей работе уже не первый год у нас появляется больше лесов, чем мы теряем из-за пожаров и по другим причинам. Еще один значимый совместный результат – ликвидация сотен объектов накопленного вреда, гигантских свалок в городах, которые отравляли людям жизнь», – заявил он.

    Якушев также отметил активное участие граждан в экологических инициативах. «Более шести миллионов волонтеров по всей стране выходят на субботники, чистят берега малых рек, высаживают леса», – напомнил секретарь Генсовета.

    В завершение выступления он призвал жителей страны направлять предложения в новую Народную программу партии. «Направляйте свои предложения в наш новый программный документ», – обратился Владимир Якушев к участникам форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» подвела итоги развития инфраструктуры сельских территорий.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    14 мая 2026, 03:12 • Новости дня
    ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие делали уколы с невыясненным составом захваченным солдатам, угрожая им скорой смертью от болезней, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Специалисты начали расследование случаев применения медикаментов неясного происхождения в отношении захваченных бойцов, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат», – рассказал дипломат.

    Посол добавил, что точный состав вводимых веществ пока остается загадкой. Несколько вернувшихся после обмена военных уже подтвердили факты проведения подобных инъекций во время нахождения в неволе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о системном использовании Киевом медицинского персонала для пыток военнопленных.

    Украинские медики использовали пленных российских солдат для обучения студентов болезненным процедурам.

    Следователи СК России задокументировали факты проведения врачами ВСУ хирургических операций без наркоза.

    13 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, позволяющий привлекать Вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов без участия России.

    Норма также касается судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах России или резолюциях Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Согласно закону, Вооруженные силы по решению президента в пределах своих полномочий могут выполнять задачи по защите граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании таких решений.

    Кроме того, документ закрепляет обязанность органов государственной власти России по решению главы государства принимать необходимые меры для защиты указанных граждан в пределах своей компетенции.

    В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    14 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, передает РИА «Новости».

    Также ему избрали залог в 140 млн гривен (3,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании денег.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала заключения политика под стражу.

    13 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области

    @ kobzevii

    Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.

    В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.

    Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

    Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

    Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    14 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    «Единая Россия» защитила работников от скрытых увольнений

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.

    Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс рассматривается во втором чтении 14 мая. Из документа убрали положения об электронном информировании о грядущем сокращении и цифровых подписях для инструктажей по безопасности, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия».

    «Сохраняется существующий порядок уведомлений», – сообщил заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

    При этом основная часть инициативы посвящена оплате сверхурочного труда. Предельное количество часов переработок планируется увеличить со 120 до 240 за год.

    Депутат пояснил, что труд сверх установленной нормы возможен исключительно с согласия сотрудника. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, а вторые два – в двойном. Начиная со 121 часа ставка удваивается.

    Граждане, трудящиеся сверхурочно более 120 часов ежегодно, получат один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Подобный график ожидается преимущественно на предприятиях оборонной промышленности из-за специфики работы в три смены.

    13 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с гадалкой.

    По словам Царева, Ермак не только советовался с гадалкой, известной как Вероника Фэншуй, по вопросам назначения на государственные должности, но и пытался навести порчу на своих конкурентов.

    Как сообщил Царев в Telegram-канале, из сообщений, представленных в суде, следует, что Ермак отправлял гадалке имена руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко, а также имена депутатов Давида Арахамия, Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя: «Я на все готов, даже завтра». В ответ гадалка подталкивала Ермака к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Владимир Зеленский.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram добавил, что Ермак неоднократно просил гадалку «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. От отмечает, что к гадалке Фэншуй обращался не только Ермак, но и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Также в суде прозвучало, что 24 декабря, в день Рождества, гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести негативное воздействие.

    Ранее глава РФПИ Дмитриев посоветовал Ермаку нанять «мирную гадалку».

    14 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога, но пояснил, что рассчитывает собрать необходимую сумму через знакомых.

    «Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом», – сказал Ермак, передает ТАСС.

    Защита Ермака намерена подать апелляцию на решение о заключении под стражу. Сам фигурант дела полностью отрицает любые выдвинутые против него обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака и назначил ему залог в 3,1 млн долларов.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    @ Rainer F. Steussloff/Intro/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

