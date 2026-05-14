В Южной Корее осудили за шпионаж граждан Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Республике Корея приговорил двух граждан Китая к лишению свободы за незаконную видео- и фотосъемку авиабаз, аэропортов и военной техники, передает ТАСС. Один из осужденных, 20-летний молодой человек, получил два года тюрьмы. Его 18-летний сообщник проведет в заключении от полутора до двух лет, поскольку окончательный срок будет зависеть от его поведения ввиду несовершеннолетия.

Следствие установило, что молодые люди, будучи школьниками, неоднократно приезжали в Южную Корею с конца 2024 года по март 2025 года. Полиция обнаружила у них сотни снимков взлетающих и садящихся истребителей, сделанных на крупных авиабазах близ городов Сувон, Осан, Пхёнтхэк и Чхонджу, где также размещены американские военные.

Кроме того, фигуранты дела фотографировали объекты в столичных аэропортах Инчхон и Кимпхо, а также на острове Чеджу. Злоумышленники пытались перехватывать радиопереговоры авиадиспетчеров. Суд признал, что их действия представляли угрозу военным интересам страны. В Пусане сейчас рассматривается аналогичное дело в отношении других граждан КНР, обвиняемых в съемке американского авианосца.

