АТОР: Потери туротрасли из-за конфликта США и Ирана превысили 10 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Недополученная выручка отечественных компаний оценивается примерно в 10 млрд рублей, сказал Мурадян РИА «Новости».

В эту сумму входят прямые и косвенные затраты на эвакуацию граждан, а также продление их проживания за рубежом в период обострения ситуации.

«Косвенную оценку потерь туротрасли России от ситуации на Ближнем Востоке я бы оценил в 15% от числа поездок в 2025 году, когда их объем составил 20,14 млн», – пояснил он.

Эксперт добавил, что упущенная выгода за майские праздники достигла еще 3-4 млрд рублей. По его словам, кризис затронул все направления, а горизонт планирования отдыха резко сократился с двух месяцев до одной-двух недель из-за общей неопределенности.

Дополнительным фактором спада стало подорожание туров. Дестабилизация нефтяного рынка вокруг Ормузского пролива спровоцировала рост цен на авиатопливо, что вынуждает клиентов отказываться от поездок или переносить их на более поздние сроки.

Ранее Мурадян прогнозировал возможные потери выручки туроператоров в 10 млрд рублей.