    14 мая 2026, 07:05 • Новости дня

    Высокопоставленный полицейский в Красноярском крае задержан за взятку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместителя начальника полиции по оперативной работе в Красноярском крае подозревают в получении более миллиона рублей от местного предпринимателя.

    Следственные органы возбудили уголовное дело против высокопоставленного сотрудника МВД в Красноярском крае, передает РИА «Новости». Заместителя начальника полиции по оперативной работе межмуниципального отдела «Шарыповский» подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

    По данным следствия, правоохранитель еще в конце 2017 года выяснил, что один из предпринимателей незаконно торгует контрафактным алкоголем и сигаретами. «В период с декабря 2017 по июль 2025 года фигурант обеспечивал общее покровительство противоправной деятельности предпринимателя, за что получил незаконное денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей», – заявили в региональном управлении Следственного комитета.

    Полицейского задержали, у него дома и на рабочем месте прошли обыски. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В краевом управлении МВД добавили, что по факту произошедшего начата служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силовики задержали заместителя начальника полиции Красноярска по делу о взятке.

    Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело против министра тарифной политики региона Александра Ананьева из-за незаконного вознаграждения.

    В прошлом году правоохранители предъявили обвинение в получении крупной взятки мэру Красноярска Владиславу Логинову.

    11 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского обвинили в финансовых махинациях

    На Украине Ермака обвинили в отмывании почти 0,5 млрд гривен

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшего руководителя президентской администрации на Украине Андрея Ермака заподозрили в крупных финансовых махинациях: правоохранители выявили масштабную схему легализации незаконных доходов через элитную недвижимость, к которой оказался причастен высокопоставленный чиновник, имя которого не упоминается.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку в причастности к отмыванию 460 млн гривен, что эквивалентно 10,4 млн долларов. Теневые схемы реализовывались при возведении премиального жилья в киевском пригороде, передает РИА «Новости».

    «Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю офиса президента Украины», – сказано в опубликованном в Telegram-канале САП сообщении.

    Местные издания предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке, так как имя подозреваемого в сообщении ведомства не указано.

    Днем ранее украинские журналисты сообщали о проведении следственных действий в отношении Ермака силами Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.

    Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    12 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Сумма возможного залога бывшему главе офисе президента Украины Андрею Ермаку, которую собирается потребовать у суда украинская прокуратура, равна его зарплате за 220 лет.

    Бывший глава офиса Владимира Зеленского может оказаться под стражей с правом внесения 180 млн гривен, передает ТАСС, ссылаясь на данные из декларации Ермака.

    Сумма составляет около 4,1 млн долларов, что эквивалентно заработку политика на посту за 220 лет. За 11 месяцев работы Андрей Ермак официально получил 747 тыс. гривен.

    При этом чиновник задекларировал доход в виде банковских процентов на сумму почти 500 тыс. гривен. Если бы обвиняемый откладывал и эти средства, сбор необходимой для освобождения суммы занял бы 132 года.

    Обвинение в отмывании средств было предъявлено Ермаку 11 мая. Следователи раскрыли преступную группу, легализовавшую 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. По местным законам фигурантам грозит от восьми до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

    Ермак в Telegram-канале все происходящее называет необоснованным и обещает защищать свои права, имя и репутацию в рамках законов Украины.

    «Я открыт ко всем процессуальным действиям» – добавил он, уточнив, что вместе с адвокатами изучает материалы дела.

    Напомним, вечером понедельника, 11 мая, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал. Во вторник Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака, также суд Суд арестовал недвижимость в городе Козин, которая проходит по делу с участием Ермака.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    12 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    На Украине предъявили новые обвинения по делу Ермака

    По делу экс-главы офиса Зеленского в отмывании денег обвинили шестерых человек

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские правоохранители привлекли к ответственности новых подозреваемых за легализацию 10,4 млн долларов через строительство элитного жилья в Киевской области.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения новым фигурантам громкого расследования, передает РИА «Новости».

    Ранее в легализации средств при возведении недвижимости обвинили бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.

    «НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы, уличенной вчера на легализации добытого преступным образом имущества в особо крупных размерах», – говорится в заявлении ведомства. По данным местных изданий, среди обвиняемых числится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также бизнесмен Тимур Миндич.

    Следствие утверждает, что с 2021 по 2025 год злоумышленники отмыли свыше 460 млн гривен  (10,4 млнадолларов). Деньги направлялись на строительство четырех частных резиденций и спа-зоны на площади около 8 гf в селе Козин.

    Значительную часть средств, почти 9 млн долларов, провели через подконтрольную одному из коммерсантов финансовую структуру. Изначально эти финансы были получены благодаря коррупционным схемам в компании «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен.

    Следователи Национального антикоррупционного бюро завершили обыски по месту жительства бывшего главы президентского офиса.

    Высший антикоррупционный суд арестовал фигурирующую в материалах расследования элитную недвижимость в поселке Козин.

    12 мая 2026, 04:04 • Новости дня
    У мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны

    Tекст: Катерина Туманова

    У мэра Уфы Ратмира Мавлиева после выхода из изолятора взяли биоматериалы для геномной базы, что оспаривает его адвокат.

    После освобождения из изолятора и перевода под домашний арест у мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны.

    Адвокат Мавлиева Марат Самойлов сообщил РИА «Новости» о том, что процедуру объяснили необходимостью пополнить геномный реестр правоохранительных органов, однако защитник считает такие действия противоречащими Конституции и УПК России.

    Мавлиев находится под домашним арестом по решению Верховного суда Башкирии до 28 июня по делу о взяточничестве и превышении полномочий. Суд запретил ему покидать квартиру, пользоваться мобильным телефоном, интернетом и общаться со свидетелями.

    Адвокат ранее направил жалобы в СК России, Генпрокуратуру и ФСБ, указав на несогласие с уголовным преследованием Мавлиева и подчеркивая, что его подзащитный вину не признает.

    Самойлов добавил, что факт принудительного изъятия биоматериалов также включен в эти жалобы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи доставили главу уфимской администрации в региональное управление Следственного комитета. Позже Советский районный суд Уфы отправил чиновника под стражу по делу о получении крупной взятки. Затем в уголовном деле арестованного мэра появились новые эпизоды с вымогательством пожертвований.

    Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сохранить пост за арестованным мэром Уфы Мавлиевым.

    11 мая 2026, 23:20 • Новости дня
    Депутат Рады Железняк сообщил об обысках по месту жительства Ермака

    Tекст: Катерина Туманова

    Там, где проживает бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    «Сейчас НАБУ находится на Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дома», – приводит слова нардепа ТАСС, ссылаясь на пост в его Telegram-канале.

    Кроме того он добавил, что сенсаций до утра ждать не стоит, так как следующим этапом будет избрание меры пресечения в ближайшие дни, но, уж точно не на следующий день. Скорее всего, это произойдет в течение неделе, добавил Железняк.

    «Ермака не задержали до избрания заработной платы, поэтому он появится уже на суде, когда будет первое заседание», – отметил нардеп.

    Он подчеркнул, что многое будет зависеть от суммы, которую суд установит как залог.

    Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал.

    13 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о планах Ермака уехать с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ведет закрытые переговоры о получении политического убежища за рубежом для скорейшего отъезда, сообщили российские силовики.

    Представители российских силовых структур получили сведения о готовящемся отъезде бывшего соратника Владимира Зеленского Андрея Ермака за границу. Они сообщили РИА «Новости», что экс-глава офиса главы украинского государства намерен в самое ближайшее время уехать с Украины.

    «По данным украинских источников, бывший глава офиса Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде», – сообщил собеседник информагентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. В среду на заседании по избранию меры пресечения Андрей Ермак заявил об отсутствии 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов) на освобождение под залог. После заседания суда обвиняемого забросали яйцами.

    13 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Ермак заявил об отсутствии средств на оплату залога

    Ермак пожаловался суду на нехватку денег для внесения залога

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемый в отмывании средств экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признался в неспособности выплатить более четырех миллионов долларов залога для выхода на свободу.

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил Высшему антикоррупционному суду о невозможности внести залог в размере 180 млн гривен (4,1 млн долларов), передает РИА «Новости» . Политика обвиняют в легализации незаконных доходов при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

    «У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», – ответил бывший чиновник на вопрос журналистов о подъемности заявленной суммы. Заседание инстанции транслировалось местными телеканалами.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения политику в понедельник. Руководитель ведомства Александр Клименко потребовал заключить подозреваемого под стражу с возможностью освобождения под залог в 4,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. Накануне Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Андрея Ермака. При этом, сумма возможного залога составляет размер его зарплаты за 220 лет.

    11 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал

    Tекст: Катерина Туманова

    В свете новой информации на Украине о расследовании вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского, имя которого не называют, но все знают, спецпредставителю президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву стало интересно, как поведет себя украинская пресса в данном случае.

    «Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал на Украине – даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины?» – написал он в социальной сети X.

    К посту Дмитриев приложил ссылку на сообщение о том, что Андрей Ермак официально обвиняется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования по делу о коррупции.

    «Какое сообщение несут эти двойные стандарты СМИ?» – задается глава РФПИ риторическим вопросом.

    Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.

    Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    13 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Ермака забросали яйцами у здания суда в Киеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве около здания суда произошло нападение на бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, в которого метнули куриное яйцо, пишут украинские СМИ.

    Неизвестный бросил яйцо в обвиняемого в отмывании денег экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. На выходе из здания суда в Киеве агрессивный мужчина попытался атаковать политика яйцами, сопровождая свои действия громкими нецензурными оскорблениями.

    Нападавший не смог попасть в цель, однако компенсировал промах громкими непечатными оскорблениями. Охране удалось быстро оттеснить хулигана, после чего Ермак скрылся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. Накануне Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Андрея Ермака. Сумма возможного залога составляет размер его зарплаты за 220 лет. В среду обвиняемый признался в неспособности выплатить более четырех миллионов долларов для выхода на свободу.

    12 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    Жительница Казахстана из колонии похитила 2,8 млн долларов из госбюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло схему хищения бюджетных средств путем получения субсидий от государства на обучение студентов в несуществующем колледже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ущерб превысил 1,3 млрд тенге (2,8 млн долларов), а руководила преступной схемой уже осужденная за хищения женщина, находясь при этом в колонии.

    Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло крупную схему хищения бюджетных средств, пишет ТАСС.

    По информации пресс-службы ведомства, ущерб составил более 1,3 млрд тенге – это примерно 2,8 млн долларов. Организатором преступления оказалась женщина, которая последние три года находилась в колонии, откуда и управляла схемой.

    В сообщении агентства отмечается: «Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге. Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью». Суд арестовал имущество подозреваемой, в том числе три квартиры, одну из которых в Дубае, а также три жилых дома и три автомобиля.

    Следствие установило, что с 2018 по 2023 годы в Шымкенте были созданы два колледжа – медицинский и гуманитарно-финансовый. В эти учебные заведения зачисляли местных жителей, однако обучение по факту не проводилось, а колледжи получали субсидии из бюджета на подготовку специалистов. Гуманитарно-финансовый колледж вообще не вел образовательную деятельность и использовался исключительно для получения денег.

    По данным ведомства, в схему были вовлечены руководители колледжей, бухгалтеры и еще несколько человек. Всего установлено пять участников, которые в ходе следствия добровольно вернули в бюджет 65 млн тенге, что составляет примерно 140 тыс. долларов. Сейчас для всех фигурантов дела избрана мера пресечения до решения суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины ликвидировала фиктивный колледж для уклонистов в Кировоградской области.

    Глава ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко оценил ущерб от махинаций с государственными деньгами за 2025 год в 154 млрд рублей.

    12 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Директор депозитария Сочи получил десять лет за хищение 220 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Алексей Лазарев, возглавлявший депозитарий в Сочи, был осужден на десять лет за присвоение крупной суммы денег, находившихся в ячейках клиентов учреждения, сообщили в краевом суде.

    Директор депозитария в Сочи Алексей Лазарев приговорен к десяти годам лишения свободы за хищение у клиентов более 220 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Всего в деле насчитали 27 преступных эпизодов.

    Ведомство уточняет, что суд назначил Лазареву наказание в виде заключения в колонии общего режима и запретил ему заниматься финансовой деятельностью.  Суд установил, что Лазарев, используя доступ к банковским ячейкам, похитил хранившиеся там денежные средства клиентов на сумму, превышающую 220 млн рублей.

    Судом также в полн6ом объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших.

    Ранее бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 10 млн рублей.

    До этого Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об изъятии активов бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд рублей. А в марте в Сочи сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации.

    12 мая 2026, 06:08 • Новости дня
    Мэра Уфы перевели под домашний арест из-за нарушения закона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Башкирии изменил обвиняемому в получении взятки и превышении полномочий мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, говорится в материалах суда.

    Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в получении взятки и превышении полномочий, передает ТАСС. Теперь вместо содержания под стражей он будет находиться под домашним арестом.

    В материалах суда отмечается, что причиной такого решения стало существенное нарушение уголовно-процессуального закона при избрании меры пресечения. В документе суда указывается: «Основания отмены (изменения) решения: существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

    Ранее Мавлиев был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях, связанных с его деятельностью на посту главы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля суд отправил главу администрации Уфы под стражу по делу о взяточничестве.

    Позже следователи выдвинули против чиновника новые обвинения в системных поборах с предпринимателей.

    Глава Башкирии Радий Хабиров сохранил за арестованным мэром его пост до вынесения окончательного решения.

    13 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    В Самаре осудили семерых фигурантов дела о взятках в МЧС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре вынесли приговор семи фигурантам коррупционного дела в региональном ГУ МЧС, ключевой фигурант получил 11 лет колонии и крупный штраф, сообщили в суде региона.

    Ленинский районный суд Самары огласил приговор по громкому делу о коррупции в главном управлении МЧС по Самарской области, об итогах процесса сообщила объединенная пресс-служба судов региона. На скамье подсудимых оказались бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, экс-начальник третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший глава городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-начальник УФМС по региону Игорь Дахно и бывший сотрудник эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой.

    Суд признал Бойко виновным в получении взяток на сумму более 70 млн рублей. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 293 895 300 рублей, запрет занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в госструктурах и органах местного самоуправления сроком на восемь лет, а также лишили специального звания генерал-майора внутренней службы.

    Виновными признаны также Зинин, Мамыкин, Дахно, Луговой, Палушкин А., Фроловская Н. и Тютюнник Е. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до восьми лет. Все они проходили по одному уголовному делу о коррупции в структурах регионального МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2023 года Олег Бойко признал вину по делу о взяточничестве. Ранее в Басманном суде Москвы ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и арестовали.

    13 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижская прокуратура добивается более жесткого приговора для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о предполагаемом ливийском финансировании его победной кампании 2007 года, пишут французские СМИ.

    Обвинение настаивает на ужесточении наказания для бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Как сообщает издание: «Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года».

    Рассмотрение жалобы политика на первоначальный приговор стартовало в апелляционном суде Парижа 16 марта. В апреле бывший глава государства приступил к даче показаний. Ожидается, что инстанция вынесет окончательный вердикт 30 ноября.

    Расследование возможных финансовых махинаций началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о передаче Ливией 50 миллионов евро на нужды штаба Саркози. В 2018 году экс-президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. В конце октября его поместили в парижскую тюрьму Санте для отбытия наказания.

    В этой тюрьме заключенные пригрозили Саркози местью за Муаммара Каддафи. А 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.

    13 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Прокурор оспорил освобождение контр-адмирала Коваленко от колонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокурор подал апелляционное представление на приговор Московского гарнизонного военного суда, освободившего от наказания в виде 4,5 года лишения свободы из-за тяжелой болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, осужденного за хищение денежных средств Минобороны РФ в размере 592 млн рублей, сообщил один из участников процесса.

    Прокуратура обжаловала решение Московского гарнизонного военного суда, который освободил от реального наказания контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, осужденного за хищение 592 млн рублей у Минобороны, сообщает ТАСС.

    «Несмотря на наличие у Коваленко онкологического заболевания, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, гособвинение требует изменить приговор на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком 4 года 6 месяцев», – рассказал собеседник агентства. Также прокурор настаивает на лишении воинского звания капитана третьего ранга запаса Андрея Клокоцкого.

    В середине февраля суд назначил Коваленко четыре с половиной года колонии и штраф в 500 тыс. рублей, но освободил от отбывания срока из-за тяжелого заболевания. Остальные фигуранты дела получили реальные сроки. Бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ Василий Витченко приговорен к трем с половиной годам колонии, Андрей Клокоцкий – к трем годам.

    По данным следствия, в 2013–2017 годах группа лиц похитила бюджетные средства, выделенные на ремонт зенитных ракетных комплексов. Под видом отремонтированных запчастей за 592 млн рублей они поставляли непригодные детали, купленные на Украине за 40 млн рублей. Ущерб Минобороны был полностью возмещен осужденными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский гарнизонный суд освободил отставного контр-адмирала Николая Коваленко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

    Проходящий по этому же делу капитан первого ранга запаса Вадим Мовчан заявил о своей непричастности к хищению 397 млн рублей.

    Ранее суд Петербурга вынес приговоры фигурантам другого дела о хищениях при строительстве подводных лодок.

