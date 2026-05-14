Высокопоставленный полицейский в Красноярском крае задержан за взятку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственные органы возбудили уголовное дело против высокопоставленного сотрудника МВД в Красноярском крае, передает РИА «Новости». Заместителя начальника полиции по оперативной работе межмуниципального отдела «Шарыповский» подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, правоохранитель еще в конце 2017 года выяснил, что один из предпринимателей незаконно торгует контрафактным алкоголем и сигаретами. «В период с декабря 2017 по июль 2025 года фигурант обеспечивал общее покровительство противоправной деятельности предпринимателя, за что получил незаконное денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей», – заявили в региональном управлении Следственного комитета.

Полицейского задержали, у него дома и на рабочем месте прошли обыски. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В краевом управлении МВД добавили, что по факту произошедшего начата служебная проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силовики задержали заместителя начальника полиции Красноярска по делу о взятке.

Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело против министра тарифной политики региона Александра Ананьева из-за незаконного вознаграждения.

В прошлом году правоохранители предъявили обвинение в получении крупной взятки мэру Красноярска Владиславу Логинову.