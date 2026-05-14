Японский супертанкер пересек Ормузский пролив с отключенным трекером

Японский супертанкер Eneos Endeavor пересек Ормуз с отключенным трекером

Tекст: Вера Басилая

Как следует из данных порталов Marine Traffic и VesselFinder, японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания, передает РИА «Новости».

В последний раз танкер передавал сигнал в Персидском заливе после выхода из кувейтского нефтяного порта Мина-эль-Ахмади. Позднее судно появилось уже в Оманском заливе к северо-западу от побережья Маската и продолжает движение в сторону Аравийского моря. Таким образом, Eneos Endeavor мог пересечь Ормузский пролив в период отсутствия передачи сигнала.

Ранее танкер указывал японский порт Киира в качестве пункта назначения с предполагаемой датой прибытия 30 мая, однако сейчас статус судна изменен на ожидание распоряжений. Eneos Endeavor относится к классу VLCC – крупнейших нефтяных танкеров, способных перевозить до двух млн баррелей нефти.

Если прохождение судна через Ормузский пролив подтвердится, это станет вторым случаем прохода японского супертанкера через пролив после обострения ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля. Первым стал танкер Idemitsu Maru японской компании Idemitsu Kosan, прошедший через пролив в конце апреля.

В конце апреля власти Японии официально подтвердили проход своего танкера через Ормузский пролив.

Японская компания Mitsui O.S.K. Lines опровергла факт оплаты транзита коммерческих судов Тегерану.

В этот же период мониторинговые ресурсы зафиксировали движение газовоза Mubaraz по данному маршруту с отключенными транспондерами.