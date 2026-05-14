Генконсул в Женеве Попов сообщил о росте числа переезжающих в Россию европейцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В 2024 году, после указа в августе, было два человека, сразу оформивших себе этот статус. В 2025 году их уже было пять. Из них три швейцарца, один француз и один португалец, проживающие здесь. А в этом году на данный момент у нас уже четыре обращения», – цитирует Попова РИА «Новости».

За визами преимущественно обращаются иностранцы среднего возраста, занятые в IT-сфере и преподавании языков. Свое решение они объясняют несогласием с происходящим в их странах и отторжением местных нравственных ориентиров.

Кроме того, наблюдается рост числа заявлений на оформление российского гражданства для детей из смешанных семей, давно живущих в Швейцарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте числа бегущих от западной политики европейцев. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин рассказывал об интересе местных жителей к переезду.