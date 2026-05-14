Бразилия увеличила импорт алюминия из России в 25 раз

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стоимость поставок необработанного алюминия из России на бразильский рынок за апрель достигла 3,5 млн долларов, показатель оказался в 25 раз больше результатов аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильского ведомства.

При этом в месячном выражении зафиксировано снижение экспорта в 1,9 раза, что стало минимумом с декабря 2025 года.

За первые четыре месяца 2026 года южноамериканское государство закупило российского первичного металла на 22,6 млн долларов. Эта сумма превышает прошлогодние значения в 3,8 раза.

Главным поставщиком необработанного алюминия для бразильской экономики по итогам апреля стала Аргентина с объемом 41,3 млн долларов. За ней следуют Индия с показателем 14,5 млн долларов, Венесуэла, продавшая металл на 14,1 млн долларов, и Испания с суммой 3,7 млн долларов. Россия заняла пятое место в рейтинге.

Общие расходы Бразилии на этот товар составили 80,6 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Индия увеличила закупки российского необработанного алюминия почти вчетверо. В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком этого металла в Южную Корею.