  МИД России предупредил об угрозе арестов за рубежом и экстрадиции россиян в США
    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    14 мая 2026, 04:52 • Новости дня

    Рубио заявил о значительных противоречиях между США и Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио на фоне визита американского президента Дональда Трампа в Пекин указал на серьезные двусторонние разногласия с Китаем.

    По словам Рубио, США предстоит выстраивать взаимодействие с азиатским партнером с учетом существующих противоречий, передает РИА «Новости».

    «Нам придется регулировать эти двусторонние разногласия, поскольку они очень значительные», – подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Рубио добавил, что полная зависимость от импорта делает государство уязвимым. При этом он отметил наличие уникальных направлений для совместной работы двух стран, о которых Вашингтон пока не готов объявить официально. Сотрудничество и союзы, по его словам, возникают там, где совпадают национальные интересы.

    Ранее Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом для США

    Президент США прибыл в Пекин с государственным визитом. Главы двух государств встретятся для обсуждения важнейших вопросов торговли и ситуации вокруг Ирана.



    12 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

    «Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

    «Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

    «Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

    Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

    Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

    «Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

    «Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

    Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

    Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

    По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

    Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

    Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

    Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    @ Kenny Holston/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    12 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Трамп заявил о просьбе Кубы к США о помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба якобы обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о помощи.

    Он пообещал начать переговоры с Гаваной по этому вопросу, передает РИА «Новости».

    «Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать!», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Трамп также добавил, что пока намерен отправиться в Китай.

    Ранее США увеличили число разведывательных полетов у Кубы.

    Портал Axios сообщал о росте угрозы военного вторжения США на Кубу.

    13 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро
    @ Steven Cheung

    Tекст: Катерина Туманова

    Оригинальный костюм госсекретаря США Марко Рубио для авиаперелета на президентском борту в Китай вызвал вопросы, недоумение и «обвинения» в косплее президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что сделал достоянием соцсетей директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

    «Госсекретарь Рубио демонстрирует Nike Tech «Venezuela» на борту президентского борта Air Force One», – подписал он фото Рубио в сером спортивном костюме в соцсети Х.

    На Рубио надет серый спортивный костюм Nike Tech Fleece. В таком был во время задержания  президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Как заметил портал NewsNation, одежда госсекретаря США может оказаться контекстуально оправданной. Перед вылетом в Китай американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth изображение, на котором Венесуэла представлена как «51-й штат» США.

    На картинке была изображена карта Венесуэлы, на которую наложен американский флаг, и сделана надпись «51-й штат». Позже Белый дом повторно опубликовал это изображение на своем официальном аккаунте в соцсети Х.

    «Это сообщение появилось на следующий день после того, как Трамп заявил телеканалу Fox News, что рассматривает возможность преобразования Венесуэлы в новый штат США, спустя несколько месяцев после того, как американские войска захватили Мадуро в ходе военной операции в Каракасе», – сказано в материале.

    Напомним, серый костюм Nike задержанного Мадуро раскупили в январе за считанные часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выступил против захвата Мадуро, а ранее, в январе, Пекин обвинил Вашингтон в подрыве мировой стабильности из-за похищения венесуэльского лидера. Кроме того, The Guardian узнала о вывозе США обогащенного урана из Венесуэлы.

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    13 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Трамп прибыл в Китай с государственным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп начал первый за девять лет государственный визит президента США в Китай, приземлившись в пекинском аэропорту.

    Самолет американского лидера прибыл в международный аэропорт Пекина вечером по местному времени, передает РИА «Новости». Государственный визит Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику продлится с 13 по 15 мая. Ожидается, что глава государства посетит только китайскую столицу, поездки в другие города не планируются.

    Согласно графику Белого дома, в день прибытия официальных мероприятий у президента США не предусмотрено. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин встретит американского коллегу в Доме народных собраний. После официальной церемонии приветствия состоятся двусторонние переговоры, а вечером лидеры примут участие в торжественном банкете.

    В пятницу программа визита завершится совместной фотосессией, чаепитием и рабочим обедом, после чего Дональд Трамп вылетит обратно в Вашингтон. Предыдущая поездка американского президента в Китай состоялась осенью 2017 года во время его первого президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о вылете Дональда Трампа в Пекин 12 мая.

    Американский и китайский лидеры обсудят важнейшие вопросы торговли и конфликт на Ближнем Востоке.

    Представители Пекина и Вашингтона приступили к торгово-экономическим консультациям в Сеуле.

    12 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    12 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп прервал выступление из-за шутки про дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду внезапно остановил речь, посмотрев на небо из-за пролетавшего мимо объекта.

    Глава американского государства на мгновение замолчал и перевел взгляд наверх, передает РИА «Новости».

    Политик заметил обычную птицу, однако решил сыронизировать над ситуацией.

    «О-о… Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеров», – признался Трамп собравшимся гостям.

    Далее он добавил, что современные беспилотные аппараты обладают огромной разрушительной силой. Присутствующие отреагировали на заминку громким смехом, после чего мероприятие продолжилось в обычном режиме.

    В 2024 году Трамп призывал сбивать таинственные беспилотники над территорией страны. Тогда эти загадочные летательные аппараты заметили в нью-йоркском районе Бронкс.

    13 мая 2026, 00:55 • Новости дня
    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На повестке дня визита президента США Дональда Трампа в Россию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», – приводит его словам РИА «Новости».

    Песков так ответил на вопрос о какой-либо проработке Кремлем визита американского президента в Россию.

    Напомним, Трамп перед вылетом в Китай допустил визит в Россию в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США в Москву. В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров. При этом Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    12 мая 2026, 10:04 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Си Цзиньпин проведут исторический саммит в Пекине

    Tекст: Мария Иванова

    Американский и китайский лидеры встретятся в четверг для обсуждения важнейших вопросов торговли, поставок оружия на Тайвань и напряженной ситуации вокруг Ирана.

    Президент США прибудет в столицу Китая для участия в переговорах на высшем уровне, передает Bloomberg. Это станет первым визитом американского лидера в КНР за почти десять лет

    Главными темами саммита заявлены торговые отношения и конфликт на Ближнем Востоке.

    Ожидается, что глава Белого дома окажет давление на председателя КНР из-за поддержки Ирана и возможных поставок оружия. Вашингтон стремится завершить конфликт, для чего уже ввел санкции против нескольких китайских компаний, закупающих иранскую нефть.

    Еще одной острой темой станет продажа американского вооружения Тайваню. В декабре Вашингтон одобрил пакет военной помощи острову на 11 млрд долларов, что вызвало недовольство Пекина. «Я собираюсь провести эту дискуссию», – заявил Трамп.

    Политик также намерен поднять вопрос об освобождении гонконгского бизнесмена Джимми Лая, приговоренного к 20 годам тюрьмы. Кроме того, стороны обсудят создание нового торгового совета для управления двусторонними экономическими связями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский лидер сообщил о перехвате судна с возможным «подарком» для Тегерана от Пекина.

    Председатель КНР в ответном письме подтвердил отсутствие поставок вооружения иранской стороне.

    12 мая 2026, 04:18 • Новости дня
    WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на Трампа инсценировкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Опрос NewsGuard показал, что 24% граждан США считают инсценировкой покушения на американского президента Дональда Трампа, особенно так оценивали стрельбу на ужине в Белом доме.

    Около четверти американцев считают апрельскую стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома постановкой, пишет The Washington Post. Согласно опросу компании NewsGuard, среди демократов в это верят примерно треть респондентов, в то время как среди республиканцев – один из восьми.

    Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще склонны считать инцидент инсценировкой по сравнению со старшим поколением. Всего 24% совершеннолетних граждан США назвали событие в отеле Washington Hilton фейком, 45% признали его подлинным, а еще 32% затруднились с ответом.

    «Это поразительно», – заявила редактор NewsGuard София Рубинсон.

    По ее словам, результаты подчеркивают растущий скептицизм американцев по отношению к правительству и прессе, а также готовность доверять непроверенной информации в интернете.

    Белый дом категорически отверг теории заговора. В заявлении администрации подчеркивается, что любой, кто считает покушения на президента Трампа постановкой, является полным идиотом.

    Исследование также затронуло предыдущие инциденты. Покушение на митинге в Батлере сочли инсценировкой 24% опрошенных, включая 42% демократов и 7% республиканцев. Нападение в гольф-клубе во Флориде назвали фейком 16% респондентов.

    Джоан Донован, профессор Бостонского университета, занимающаяся исследованием манипуляций в СМИ, заявила, что результаты свидетельствуют о роли показухи в президентстве Трампа.

    «Кажется невероятным, что это все было инсценировано,. Весь правительственный аппарат превратился в реалити-шоу», – сказала Донован о стрельбе во время ужина с корреспондентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое покушение выявило разлад в администрации американского президент, который заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Американский лидер признался, что намеренно задержал свою эвакуацию во время стрельбы в апреле, чтобы попытаться понять причины инцидента. При этом в мае, когда при стрельбе у Белого дома пострадали двое, американский лидер выступал на бизнес-саммите, с которого эвакуировали только прессу.

    12 мая 2026, 05:51 • Новости дня
    Белый дом: Трамп вылетит в Китай 12 мая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправится с официальным визитом в Китайскую народную республику для проведения серии двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил Белый дом.

    Трамп во вторник, 12 мая, направится в Пекин, передает РИА «Новости», сообщил Белый дом.

    Глава американского государства покинет резиденцию в 13.40 (20.40 мск) и вылетит с авиабазы Эндрюс. По пути в Китай самолет совершит дозаправку на Аляске.

    Ожидается, что политик прибудет в китайскую столицу в среду. Основная программа визита запланирована на четверг и пятницу, когда пройдут официальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая подтвердил сроки государственного визита американского президента. Война на Ближнем Востоке сдвинула первоначальные планы поездки лидера США на май.

    12 мая 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков: Москва и Пекин синхронно объявят сроки визита Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай придают первостепенное значение предстоящей поездке российского лидера, которая обещает стать крайне насыщенной по своему содержанию, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитирй Песков.

    Москва и Пекин придают первостепенное значение предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Китай, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подготовка к этому событию находится на завершающей стадии.

    «Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение», – сказал представитель Кремля журналистам. Он также добавил, что информация о планируемой поездке имеется в исчерпывающем объеме.

    Сроки визита российского лидера будут объявлены двумя странами одновременно, чтобы синхронно проинформировать мировую общественность, отметил Песков. Сама программа поездки ожидается весьма содержательной и насыщенной. Известно, что визит Владимира Путина в Китай запланирован на конец мая, а помощник президента Юрий Ушаков ранее подтверждал активную работу по его подготовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о планах посетить Китай в мае.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил прикованное к этой поездке внимание всего мира.

    Позже пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно обнародовать точные даты визита.

