Вэнс после отъезда Трампа сравнил себя с главным героем фильма «Один дома»

Якушев: Российские продукты питания любят более чем в 160 странах мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Сельское хозяйство стало локомотивом отечественной экономики и предметом национальной гордости, сообщается на сайте «Единой России» .

По словам Якушева, сельское хозяйство стало одним из ключевых драйверов российской экономики. «Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы – мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира.», – подчеркнул он.

«Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку – порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», – сообщил Владимир Якушев.

Отдельное внимание на форуме уделили развитию сельских территорий. Якушев заявил, что качество жизни на селе должно соответствовать городскому уровню. По его словам, программа комплексного развития сельских территорий синхронизирована с Народной программой партии.

«Депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют ее финансирование. В 2025 году оно достигло более 110 миллиардов рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения», – отметил он.

Также секретарь Генсовета напомнил о программе сельской ипотеки. «Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной», – сказал Владимир Якушев.

Кроме того, он рассказал о мерах поддержки молодежи на селе. По словам Якушева, при поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» помогают привлекать молодых специалистов в сельскую местность.

В ходе выступления Владимир Якушев затронул и экологическую повестку. Он подчеркнул важность восстановления лесов и ликвидации объектов накопленного вреда.

«Благодаря нашей работе уже не первый год у нас появляется больше лесов, чем мы теряем из-за пожаров и по другим причинам. Еще один значимый совместный результат – ликвидация сотен объектов накопленного вреда, гигантских свалок в городах, которые отравляли людям жизнь», – заявил он.

Якушев также отметил активное участие граждан в экологических инициативах. «Более шести миллионов волонтеров по всей стране выходят на субботники, чистят берега малых рек, высаживают леса», – напомнил секретарь Генсовета.

В завершение выступления он призвал жителей страны направлять предложения в новую Народную программу партии. «Направляйте свои предложения в наш новый программный документ», – обратился Владимир Якушев к участникам форума.

