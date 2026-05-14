  • Новость часаПутин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    14 мая 2026, 02:43 • Новости дня

    МИД России предупредил об угрозе арестов за рубежом и экстрадиции россиян в США

    Tекст: Вера Басилая

    Российским гражданам при планировании заграничных поездок следует учитывать риск задержания и возможной экстрадиции в Соединенные Штаты из третьих стран, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

    По словам Лукьянцева, гражданам России необходимо помнить об угрозе задержания и выдачи американским властям при выезде за границу, передает РИА «Новости».

    «У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», – сказал Лукьянцев.

    Дипломат уточнил, что ведомство не имеет права запрещать поездки, а лишь дает рекомендации избегать визитов в страны с высокими рисками. К государствам с повышенной вероятностью задержания россиян по американским запросам относятся большинство стран Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Израиль, Таиланд и ряд других государств. При этом перечень не является исчерпывающим.

    Ранее в конце апреля Министерство иностранных дел посоветовало гражданам заранее оценивать возможные риски при зарубежных поездках

    13 мая 2026, 16:16 • Новости дня
    Якушев: Российские продукты питания любят более чем в 160 странах мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что принятые партией решения обеспечили аграрное лидерство России и позволили добиться значительных результатов в развитии сельских территорий. Об этом он сообщил на пленарном заседании окружного отчётно-программного форума партии в Омске.

    Сельское хозяйство стало локомотивом отечественной экономики и предметом национальной гордости, сообщается на сайте «Единой России» .

    По словам Якушева, сельское хозяйство стало одним из ключевых драйверов российской экономики. «Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы – мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира.», – подчеркнул он.

    «Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку – порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», – сообщил Владимир Якушев.

    Отдельное внимание на форуме уделили развитию сельских территорий. Якушев заявил, что качество жизни на селе должно соответствовать городскому уровню. По его словам, программа комплексного развития сельских территорий синхронизирована с Народной программой партии.

    «Депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют ее финансирование. В 2025 году оно достигло более 110 миллиардов рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения», – отметил он.

    Также секретарь Генсовета напомнил о программе сельской ипотеки. «Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной», – сказал Владимир Якушев.

    Кроме того, он рассказал о мерах поддержки молодежи на селе. По словам Якушева, при поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» помогают привлекать молодых специалистов в сельскую местность.

    В ходе выступления Владимир Якушев затронул и экологическую повестку. Он подчеркнул важность восстановления лесов и ликвидации объектов накопленного вреда.

    «Благодаря нашей работе уже не первый год у нас появляется больше лесов, чем мы теряем из-за пожаров и по другим причинам. Еще один значимый совместный результат – ликвидация сотен объектов накопленного вреда, гигантских свалок в городах, которые отравляли людям жизнь», – заявил он.

    Якушев также отметил активное участие граждан в экологических инициативах. «Более шести миллионов волонтеров по всей стране выходят на субботники, чистят берега малых рек, высаживают леса», – напомнил секретарь Генсовета.

    В завершение выступления он призвал жителей страны направлять предложения в новую Народную программу партии. «Направляйте свои предложения в наш новый программный документ», – обратился Владимир Якушев к участникам форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» подвела итоги развития инфраструктуры сельских территорий.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    Комментарии (15)
    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги

    Журналисты назвали истинную причину пощечины Макрону от супруги

    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    @ udovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандальный инцидент у трапа самолета во Вьетнаме произошел на фоне ревности первой леди Франции к отношениям главы государства со звездой кино, пишут западные СМИ.

    Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, сообщает радиостанция RTL. Журналист Флориан Тардиф раскрыл подробности конфликта. «Произошло то, что она увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», – заявил репортер в эфире.

    Выяснилось, что политик несколько месяцев поддерживал связь с артисткой, обмениваясь с ней личными сообщениями. Возникшая напряженность привела к публичному скандалу во время официального визита во Вьетнам.

    Окружение супруги президента в беседе с изданием Le Parisien категорически опровергло эти слухи. Представители первой леди заверили, что она никогда не проверяет телефон мужа.

    Видеозапись инцидента появилась в сети в мае прошлого года. На кадрах видно, как глава государства получает удар по лицу у открытой двери самолета, после чего в растерянности замирает.

    Елисейский дворец изначально пытался назвать ролик подделкой, однако позже признал его подлинность. Сам французский лидер попытался свести ситуацию к шутке, объяснив произошедшее обычной дурашливостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с пощечиной в мае прошлого года вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В окружении французского лидера видео с ударом от Брижит Макрон объяснили обычной семейной шалостью.

    Позже президент США Дональд Трамп в беседе о США и НАТО высмеял «побитого женой» Макрона. А официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала этот инцидент хуком справа.

    Комментарии (5)
    13 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Братислава планирует существенно расширить объемы продаваемого украинской армии вооружения.

    Словацкая Республика осуществляет масштабные поставки боеприпасов для нужд ВСУ и планирует увеличить их объемы, передает РИА «Новости». Президент страны Петер Пеллегрини уточнил, что передача снарядов осуществляется исключительно на коммерческой основе. В перспективе эти показатели будут только возрастать.

    «Благодаря серьезным финансовым вливаниям в оборонно-промышленный сектор Словакия сумела выйти на позиции одного из ведущих производителей артиллерийских снарядов среди государств Североатлантического альянса», – подчеркнул глава государства.

    Кроме того, министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал передачу на Украину 53 истребителей F-16, находящихся в резерве. Глава бельгийского оборонного ведомства предупредил, что процесс отправки боевой авиации может продлиться до 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину.

    Глава Минобороны республики Роберт Калиняк заявил об увеличении производства боеприпасов в стране.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал поддержку чешской инициативы по обеспечению Киева снарядами.

    Комментарии (15)
    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    @ Hussain Altareef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    Комментарии (5)
    13 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей
    Белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Яковлевском округе Белгородской области пассажирский электропоезд сошел с рельсов из-за отсутствия части железнодорожного полотна, в результате инцидента пострадала одна пассажирка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Сход с рельсов электропоезда, следовавшего по маршруту Разумное – Томаровка, по предварительным данным, произошел из-за отсутствия около двух метров железнодорожных путей, указал Гладков в Max.

    Отсутствие дорожного полотна могло быть вызвано «повреждениями», отметил губернатор, не уточняя, какие именно повреждения имеет в виду.

    Машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона. Всего в составе находились 15 человек.

    «В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода», – добавил Гладков.

    В 2025 году в Белгородской области железнодорожный состав наехал на заложенное под рельсами взрывное устройство.

    Комментарии (5)
    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    Комментарии (21)
    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    Комментарии (5)
    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Политолог Ткаченко: Лавров назвал цену диалога России и США

    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    @ Kenny Holston/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Комментарии (5)
    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    Комментарии (11)
    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
    Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, позволяющий привлекать Вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов без участия России.

    Норма также касается судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах России или резолюциях Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Согласно закону, Вооруженные силы по решению президента в пределах своих полномочий могут выполнять задачи по защите граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании таких решений.

    Кроме того, документ закрепляет обязанность органов государственной власти России по решению главы государства принимать необходимые меры для защиты указанных граждан в пределах своей компетенции.

    В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    Комментарии (22)
    13 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    @ Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские чиновники активно обсуждают введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии в рамках очередного пакета санкций.

    В Брюсселе рассматривают возможность включения новых мер против представителей Москвы в 21-й санкционный перечень, передает ТАСС. Инициатива предполагает установление жестких временных рамок для дипломатической работы.

    «В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», – заявил собеседник агентства. Он также допустил скорое утверждение данной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария рассматривает возможность ограничения пребывания российских дипломатов сроком в пять лет. Евросоюз планирует ввести двадцать первый пакет антироссийских санкций до 1 июля. Ранее европейские власти ограничили перемещения представителей России территорией страны аккредитации.

    Комментарии (10)
    13 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Медведев поздравил Запад с успешным пуском новейшей ракеты «Сармат»
    Медведев поздравил Запад с успешным пуском новейшей ракеты «Сармат»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зарубежные страны стали немного ближе к России после проведения успешных испытаний новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сообщении на платформе Max.

    Политик иронично обратился к зарубежным странам, отметив сокращение дистанции между государствами.

    «Поздравляю всех западных «друзей» России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали нам ближе», – написал председатель партии «Единая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием комплекса «Сармат». Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления о пуске межконтинентальной ракеты. Министерство обороны опубликовало видеозапись старта ракеты из шахты.

    Комментарии (22)
    13 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с гадалкой.

    По словам Царева, Ермак не только советовался с гадалкой, известной как Вероника Фэншуй, по вопросам назначения на государственные должности, но и пытался навести порчу на своих конкурентов.

    Как сообщил Царев в Telegram-канале, из сообщений, представленных в суде, следует, что Ермак отправлял гадалке имена руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко, а также имена депутатов Давида Арахамия, Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя: «Я на все готов, даже завтра». В ответ гадалка подталкивала Ермака к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Владимир Зеленский.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram добавил, что Ермак неоднократно просил гадалку «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. От отмечает, что к гадалке Фэншуй обращался не только Ермак, но и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Также в суде прозвучало, что 24 декабря, в день Рождества, гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести негативное воздействие.

    На ваш взгляд
    Вы пользовались услугами гадалок или экстрасенсов?



    Результаты

    Ранее глава РФПИ Дмитриев посоветовал Ермаку нанять «мирную гадалку».

    Комментарии (2)
    Главное
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам