Иран пригрозил наказанием сотрудничающим с Израилем странам

Аракчи: Иран привлечет к ответственности сотрудничающие с Израилем страны

Tекст: Вера Басилая

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности привлечь к ответственности страны, находящиеся в сговоре с Израилем против Тегерана, сообщают «Вести». Заявление прозвучало на фоне информации о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты во время военной операции.

«Нетаньяху публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давно передали иранскому руководству. Вражда с великим народом Ирана – это безрассудная авантюра. Сговор с Израилем в этом отношении непростительный. Тех, кто сговаривается с Израилем с целью посеять раздор, привлекут к ответственности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

По словам министра, иранское руководство было заранее осведомлено о происходящем благодаря работе собственных служб безопасности. Дипломат отметил, что попытки посеять раздор через сотрудничество с израильскими властями не останутся без ответа со стороны Ирана.

