    14 мая 2026, 01:11 • Новости дня

    Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике

    Норвежские военные запланировали переговоры с Россией по Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия планирует организовать военные переговоры с Россией, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.

    По словам Хаарстада, Вооруженные силы Норвегии намерены провести встречи с российскими представителями для обеспечения безопасности на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    «У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», – рассказал представитель норвежской армии.

    Ранее, 15 марта, Осло присоединился к совместному заявлению ряда стран, приветствующему усиление активности НАТО в Арктике, включая проведение военных учений.

    Замглавы МИД России Александр Грушко выступил за возобновление полноценной работы Арктического совета.

    Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен призвал открыть прямую линию связи с российскими военными для предотвращения случайных конфликтов.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал рост военной активности НАТО в Арктике ударом по безопасности региона.

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    @ Kenny Holston/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, позволяющий привлекать Вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов без участия России.

    Норма также касается судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах России или резолюциях Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Согласно закону, Вооруженные силы по решению президента в пределах своих полномочий могут выполнять задачи по защите граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании таких решений.

    Кроме того, документ закрепляет обязанность органов государственной власти России по решению главы государства принимать необходимые меры для защиты указанных граждан в пределах своей компетенции.

    В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    @ Rainer F. Steussloff/Intro/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    13 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области

    @ kobzevii

    Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.

    В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.

    Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

    Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

    Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    13 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советские разработки в ракетостроении остаются основой технологического задела на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

    «Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что деятельность института позволила сформировать суверенную школу ракетных систем, сыгравшую ключевую роль в укреплении обороны страны.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Ранее в ходе визита в МИТ Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    13 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО

    @ mod.gov.rs

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сербии предстоит лавирование между Европой, США и Россией в рамках многовекторной политики. Только так страна будет чувствовать себя в относительной безопасности на Балканах. Также Белград может обратить в свою пользу противоречия между Вашингтоном и Брюсселем внутри НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Сербия и НАТО сообщили о проведении совместных учений.

    «Сербия остается близкой России страной, сербы любят русских. Но политик ранга Александр Вучича в управлении государством не может ориентироваться только на симпатии. Он обязан, а иногда и вынужден руководствоваться стратегическими соображениями безопасности. А они сегодня таковы, что без сближения с НАТО на Балканах не уцелеть», – пояснил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Спикер напомнил, что проходящие учения вряд ли можно назвать масштабными – в них участвует 600 военных. «Судя по всему, Вучич решил сам пустить НАТО на сербский порог в рамках, скажем так, партнерских проектов. В противном случае альянс мог бы прийти в Сербию без приглашения – но уже с чем-то более деструктивным и гибридным», – заметил собеседник.

    Впрочем, эксперт не верит в перспективы полноценного сотрудничества Сербии и НАТО. «Весомую часть сербской общественности составляют представители поколения, которое помнит горящий Белград и бомбардировки самолетами альянса. Поэтому идея сближения с Брюсселем точно не является привлекательной в республике», – детализировал он.

    «Вучичу предстоит не просто развитие многовекторной политики, а тонкое и умелое лавирование между Европой, США и Россией. Думаю, Белграду хватит гибкости синхронно работать по всем трем направлениям с тем, чтобы никого не обидеть и не допустить перекосов», – признался политолог.

    Кроме того, заметил спикер, у Вучича есть возможность играть на противоречиях внутри НАТО между американской и европейской сторонами. «Если глава Белого дома Дональд Трамп будет руководствоваться соображением: «Что плохо для Европы – хорошо для США», Сербия сможет почувствовать себя в относительной безопасности. Но Белграду придется держать баланс, чтобы не подпасть под слишком сильное влияние Вашингтона или Брюсселя», – указал он.

    «Москве же стоит спокойно реагировать на такую политику Белграда и развивать двустороннее партнерство, не оглядываясь на Вашингтон и Брюссель. В любом случае России нужно усиливать позиции в Европе», – резюмировал Межевич.

    Ранее минобороны Сербии сообщило о проведении совместных двухнедельных тактических учений с НАТО на базе «Юг» и полигоне «Боровац» под Буяновацем в центральной части страны. Маневры организованы командованием сербских сухопутных войск и объединенным командованием сил альянса, базирующимся в Неаполе. В полевых учениях принимают участие около 600 военнослужащих Италии, Румынии и Турции, а также военные планировщики и наблюдатели из Британии, Италии, Германии, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории.

    «В ходе учений отрабатываются тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, такие как обеспечение безопасности базы, работа на КПП, контроль массовых скоплений людей и городские бои», – говорится в аннотации сербской стороны.

    По заверению Белграда, «учения представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества» с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» на равных условиях и с «уважением к военному нейтралитету» Сербии.

    «Это сотрудничество служит сохранению мира и стабильности в регионе, повышению оперативного потенциала вооруженных сил и укреплению доверия и взаимопонимания. Участие в международных учениях повышает возможности командования и подразделений ВС Сербии по выполнению широкого круга задач, включая участие в миротворческих операциях», – говорится в сообщении.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отмечал: важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Балканском регионе историческое взаимодействие российского и сербского народов. По его словам, многополярный мир должен существовать не только в глобальном, но и в региональном масштабе – без ущемления других и, главное, без войн и конфликтов.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

    Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.

    Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.

    13 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Утверждена концепция развития беспилотных грузоперевозок в России

    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готовится к масштабному переходу на беспилотные грузоперевозки, при котором к 2035 году парк таких машин почти достигнет 57 тыс. единиц, правительство уже одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок, сообщили в Минтрансе.

    Правительство России утвердило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года, сообщает Минтранс РФ. В документе прописан поэтапный переход отрасли к более высоким уровням автоматизации и расширение использования высокоавтоматизированных транспортных средств на российских дорогах.

    «Что предполагает концепция: к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта может составить около 19%; парк такой техники вырастет почти до 57 тыс. машин; один высокоавтоматизированный грузовик сможет заменить два обычных», – пояснили в министерстве. Там же напомнили, что уже через два года на дорогах появится техника, способная двигаться без человека в кабине.

    Концепция подготовлена Минтрансом совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, ГК «Автодор», производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Россия уже накопила практический опыт эксплуатации такого транспорта: автономные автомобили сегодня ходят по маршруту от Петербурга до Казани, их суммарный пробег превысил 17 млн км, отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

    При разработке документа был проведен анализ состояния рынка, бизнес-моделей производителей ВАТС и практики логистических компаний. Концепция согласует дальнейшие действия федеральных органов власти, бизнеса, производителей техники и цифровых платформ и описывает условия, при которых проект будет эффективен, включая перевозки от склада до склада в полностью беспилотном режиме и полное отсутствие человека в кабине.

    Сейчас Минтранс готовит нормативную базу: разработан проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, после его принятия планируется утвердить подзаконные акты, при необходимости скорректировать ПДД и создать систему технического регулирования и сертификации ВАТС. Технологическая зрелость беспилотников будет оцениваться через единую систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» с учетом, в том числе, счетчика безаварийного километража и в перспективе пробега в полностью автономном режиме.

    По словам Никитина, беспилотные грузоперевозки перспективны и по безопасности, и по экономике: ВАТС способен проходить до 300 тыс. км в год, что вдвое больше обычного грузовика, а скорость доставки грузов увеличивается более чем в два раза. Один высокоавтоматизированный автомобиль может заменить два традиционных грузовика с водителями, при этом снижаются расходы на техническое обслуживание и ремонт.

    В проекте уже участвуют автономные фуры компаний Yandex, NAVIO и КАМАЗ, каждая из которых развивает собственную технологическую платформу. Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова сообщила, что к 2030 году совокупная экономия участников рынка от внедрения ВАТС может достичь 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 году – 108,6 млрд руб. в год. Использование технологии, по оценке разработчиков концепции, откроет рынок более 4 трлн руб. и позволит постепенно перераспределять специалистов в более технологичные сегменты, а структура перевозок ВАТС будет соответствовать структуре междугородних автогрузоперевозок.

    Ранее президент Владимир Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12. До этого в России завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками для городских грузоперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайших пяти лет в России также планируется начало активной эксплуатации беспилотных судов.

    13 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Дипломат: Встреча НАТО с кинорежиссерами может быть подготовкой новой инсценировки на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс провел серию встреч с западными кинорежиссерами и продюсерами для вероятной организации очередной масштабной провокации в зоне проведения специальной военной операции.

    Недавние переговоры представителей военного блока с деятелями киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже указывают на возможную подготовку постановки, передает ТАСС. В следующем месяце также ожидается контакт с членами Британской гильдии сценаристов.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова прокомментировала ситуацию. «Обратили внимание на информацию, согласно которой накануне представители НАТО провели три встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами», – сказала дипломат.

    По ее словам, приглашенные специалисты уже получили письма с упоминанием трех разрабатываемых проектов. Жданова предположила, что западные страны готовят масштабную постановку, аналогичную срежиссированным событиям в Буче в апреле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО провели серию закрытых встреч с западными режиссерами и сценаристами.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сравнила милитаризацию Европы с опасной игрой со спичками.

    Ранее дипломат заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    13 мая 2026, 11:09 • Новости дня
    Слова премьера Дании о победе России удивили западного журналиста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании Метте Фредериксен о том, что победа России на Украине якобы станет катастрофой для Европы.

    Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на недавнее высказывание премьер-министра Дании Метте Фредериксен о последствиях возможной победы России на Украине, передает РИА «Новости». Глава датского кабмина заявила об этом накануне в ходе Копенгагенского саммита демократии.

    По мнению обозревателя, подобные заявления свидетельствуют о заинтересованности Североатлантического альянса в продолжении боевых действий. «НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался», – написал Боуз в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ирландский журналист Чей Боуз указал на желание Евросоюза продолжать прокси-войну против России.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила снять ограничения на удары западным оружием вглубь российской территории.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу Москвы в украинском конфликте крупнейшей угрозой для альянса.

