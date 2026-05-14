  • Новость часаПутин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    14 мая 2026, 00:07 • Новости дня

    В ОАЭ опровергли слухи о якобы тайном визите Нетаньяху

    МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают информацию о неофициальной поездке израильского премьера в страну на фоне обострения конфликта с Ираном.

    Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов назвало несоответствующими действительности сообщения о секретном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    «Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что дипломатические отношения между двумя странами строятся открыто и базируются на Авраамских соглашениях. Дипломаты добавили, что любые слухи о тайных визитах и неформальных договоренностях лишены оснований, если о них не было заявлено официально.

    Ранее в среду канцелярия израильского премьера сообщала, что глава правительства нанес секретный визит в Эмираты во время военной операции против Ирана, где провел встречу с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

    До этого лидеры Израиля и ОАЭ по телефону обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне иранской угрозы.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    @ Hussain Altareef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    Комментарии (5)
    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    NYT: Лидеры ЕС массово отказываются извиняться перед Трампом из-за Ирана

    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Разведка США доложила о сохранении ракетного арсенала Ирана

    Секретные отчеты подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки заявлениям Вашингтона о полном разгроме противника, иранские вооруженные силы вернули оперативный контроль над 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Секретные оценки американских спецслужб свидетельствуют о восстановлении иранского военного потенциала, пишет The New York Times.

    Выяснилось, что Тегеран контролирует около 70% своих довоенных запасов ракет и мобильных пусковых установок. Кроме того, военные вернули доступ к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Данные разведки прямо противоречат публичным заверениям руководства Соединенных Штатов об уничтожении угрозы.

    Ранее американский лидер заявлял: «Ракеты Ирана разбросаны, и у страны ничего не осталось в военном смысле». Однако в Белом доме продолжают настаивать на полном разгроме иранской армии.

    Американское командование столкнулось с серьезной нехваткой боеприпасов, включая крылатые ракеты и системы перехвата. Военные были вынуждены экономить бетонобойные бомбы для возможных конфликтов в Азии, поэтому пытались лишь запечатать входы в иранские бункеры. Восполнение потраченных арсеналов займет долгие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о полном уничтожении иранских ракет.

    При этом сообщалось, что иранские военные оперативно восстанавливают поврежденные подземные бункеры. Тегеран приступил к расчистке заблокированных входов на ракетные базы.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны понесут самые тяжелые экономические потери в случае обострения ситуации вокруг Ормузского пролива из-за дорогого американского газа и затрат на киевский режим, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе», – сказал дипломат индийскому телевидению, передает RT.

    Министр пояснил, что отказ от российских энергоносителей вынуждает европейцев покупать значительно более дорогой сжиженный газ у США. Дополнительным бременем для бюджетов становятся сотни миллиардов евро, которые направляются на Украину.

    Кроме того, руководитель МИД указал на отсутствие у западных политиков привычки соблюдать договоренности. По его словам, Соединенные Штаты целенаправленно загоняют европейские государства в глубокий энергетический и продовольственный кризис.

    В начале мая главы МИД России и Катара обсудили обстановку в Ормузском проливе. Сергей Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов для попыток запретить покупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Израиль опубликовал доклад о сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС

    NYT: Израиль заявил о систематическом сексуальном насилии боевиков ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские исследователи завершили двухлетнюю работу над отчетом, подтверждающим массовые факты сексуального насилия со стороны палестинских боевиков во время атаки на страну.

    Группа независимых исследователей представила наиболее полный отчет о преступлениях боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, передает The New York Times.

    Документ подтверждает, что акты насилия носили систематический характер и стали неотъемлемой частью нападения на мирных жителей, в том числе заложников, увезенных в сектор Газа.

    В материалах описываются случаи издевательств над жертвами на глазах у их родных, а также прямые трансляции преступлений родственникам через соцсети

    «Это позволяет нам сделать шаг назад и увидеть весь ужас целиком», – заявила доктор права Кохав Элькаям-Леви, основательница комиссии, подготовившей отчет.

    Эксперты проанализировали более 10 тыс. фотографий и видеозаписей, включая кадры, снятые самими нападавшими, а также спутниковые снимки. Документ объемом 300 страниц не приводит точных цифр из-за сложности оценки, однако подчеркивает организованный характер действий палестинских боевиков.

    Представители ХАМАС ранее отвергали обвинения в причастности своих бойцов к подобным преступлениям. В то же время доклад ООН, выпущенный ранее, также указывал на наличие оснований полагать, что во время вторжения совершались изнасилования и пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация на Ближнем Востоке началась после проникновения сил ХАМАС на израильскую территорию. Число погибших при ответных израильских ударах по сектору Газа превысило 35 тыс. человек.

    Специальная комиссия ООН в прошлом году признала действия Израиля в палестинском анклаве геноцидом.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Лавров назвал причину агрессии против Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабами, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India объяснил мотивы агрессии против Исламской республики, передает ТАСС.

    «Нисколько не сомневаюсь, что когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами», – сказал министр.

    Дипломат напомнил об усилиях короля Иордании Абдаллы II по примирению суннитов и шиитов много лет назад. По словам главы МИД, сейчас определенные силы делают все возможное для предотвращения этого сближения. Цель состоит в превращении Ирана в страну-изгоя на международной арене.

    Остальные государства Персидского залива пытаются втянуть в структуры, игнорирующие палестинскую проблему. Лавров подчеркнул, что от этих стран требуют предать палестинское дело ради нормализации отношений с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России назвал целью американо-израильской операции раскол между Ираном и странами Персидского залива.

    Позже Москва выразила готовность содействовать восстановлению диалога арабских монархий с Тегераном.

    Лавров обсудил напряженность на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о 25 боевых операциях против армии Израиля за сутки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ливанское движение «Хезболла» отчиталось о десятках успешных ударов по бронетехнике и системам радиоэлектронной борьбы израильской армии на юге Ливана.

    «Исламское сопротивление 12 мая провело 25 военных операций», – говорится в официальном заявлении пресс-службы организации, передает РИА «Новости».

    Атаки были направлены против танков «Меркава», армейских внедорожников, инженерной техники и скоплений живой силы противника. Удары наносились в районах населенных пунктов Хула, Баяда, Тайр-Харфа, Накура, Тайба, Ршаф и Вади-эль-Айн.

    В ходе боевых действий активно применялись ударные беспилотники, управляемые ракеты и ствольная артиллерия. Представители движения отмечают, что в результате обстрелов удалось уничтожить несколько единиц тяжелой бронетехники и автомобилей.

    Кроме того, бойцы нанесли прицельный удар по комплексу радиоэлектронной борьбы Drone Dome в районе Абад, который израильские военные использовали для подавления беспилотников. В организации подчеркнули, что эти действия стали ответом на регулярные атаки по территории Ливана и систематические нарушения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ливанское движение осуществило 24 боевые операции против израильских вооруженных сил. Несколькими днями ранее бойцы организации атаковали позиции армии Израиля в 13 районах. Для поражения тяжелых танков Merkava шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Лавров назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что без создания палестинского государства очаг экстремизма на Ближнем Востоке сохранится на долгие десятилетия.

    Лавров уверен, что нерешенность палестинского вопроса останется источником напряженности на долгие годы.

    «Нисколько не сомневаюсь, что не создав палестинского государства, мы сохраним очаг экстремизма на долгие десятилетия, от которого будут страдать все: в том числе и Израиль, и его арабские соседи, потому что Израиль, как вы знаете, на проявление экстремизма и на террористические акты реагирует непропорционально», – сказал он в интервью каналу RT India.

    По мнению министра, текущая ситуация станет «вечным двигателем» кризиса. При поддержке США Израиль стремится изменить подход к палестинской проблеме, предлагая расселить палестинцев по разным странам мира. Глава российского дипведомства подчеркнул, что мир возвращается к временам силового решения проблем, когда международное право игнорируется.

    Кроме того, Лавров отметил, что новые глобальные кризисы отвлекают внимание от палестинской проблемы. Во время подготовки к встречам БРИКС предложение подтвердить приверженность двухгосударственному решению столкнулось с неожиданным сопротивлением. Обсуждение других мировых проблем уводит от урегулирования самого затяжного кризиса на планете.

    Министр напомнил, что Израиль категорически отвергает идею создания палестинского государства. Инициатива американского президента Дональда Трампа по сектору Газа предполагала не создание независимой страны, а превращение территории в рекреационную зону с казино, при этом решения ООН остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал ежедневное уменьшение шансов на создание палестинского государства.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал продолжение войны на Ближнем Востоке до появления независимой Палестины.

    Российское внешнеполитическое ведомство связало безопасность Израиля с соблюдением прав палестинцев на собственную страну.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Иранский танкер с газом прорвал морскую блокаду США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судно, связанное с Ираном и наполненное сжиженным углеводородным газом (СУГ), во вторник вечером пересекло границу блокады США, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

    Газовоз преодолел установленные Вашингтоном барьеры во вторник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Судно со сжиженным углеводородным газом, которое ранее перевозило иранские грузы, пересекло границу блокады, объявленной в прошлом месяце военно-морскими силами США», – отмечает издание.

    Речь идет о крупном судне Tara Gas. Оно пересекло формальную черту, протянувшуюся от оманского мыса Рас-эль-Хадд до ирано-пакистанской границы. Сейчас корабль продолжает движение на юго-восток по акватории Аравийского моря.

    Специалисты аналитических платформ Kpler и Vortexa уточнили детали маршрута. По их оценкам, для текущего рейса танкер загрузил иранское топливо в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский танкер со сжиженным природным газом успешно прошел Ормузский пролив.

    Американские военные вывели из строя иранское судно Hasna за нарушение режима ограничений.

    Крупнотоннажный индийский газовоз MT Sarv Shakti беспрепятственно покинул опасную акваторию.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    Минздрав Ирана назвал точное число погибших в конфликте

    Иранский Минздрав уточнил число жертв конфликта с США и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека, а число пострадавших превысило 40 тысяч, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

    Хосейн Керманпур назвал точное количество жертв недавнего конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости». По его словам, число пострадавших во время боевых действий составило не менее 40 тысяч.

    «Имеющиеся у нас данные по погибшим – это 3483 человека», – процитировал Керманпура иранский канал SNN.

    Ранее, 18 апреля, Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщал о гибели 3468 человек в ходе столкновений.

    Удары по объектам на территории Исламской Республики начались 28 февраля. Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако о возобновлении боев не сообщалось. При этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Ирана подтвердили гибель почти 3,5 тыс. человек от ударов США и Израиля.

    Медицинские службы столицы зафиксировали 503 жертвы в провинции Тегеран.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США отказали в выдаче виз пяти футболистам сборной Ирака по футболу, которые должны принять участие в чемпионате мира 2026 года, сообщил член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели.

    Вашингтон отказал во въезде Ибрагиму Байешу, Моханаду Али, Заиду Тахсину, Хайдеру Абдулкариму и Али аль-Хамади. Причины такого решения не разглашаются, передает ТАСС.

    Член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели сообщил о ситуации агентству Shafaq News. Федерация уже обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы оперативно разрешить возникшую проблему.

    Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Иракская сборная выступит в одной группе с командами Франции, Сенегала и Норвегии. Первые два матча иракцы должны сыграть в американских городах Фоксборо и Филадельфии, а заключительную встречу – в канадском Торонто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Ирака завоевала последнюю путевку на чемпионат мира 2026 года.

    Федерация футбола Ирана запросила у организаторов турнира особые гарантии беспрепятственной выдачи виз.

    Госсекретарь США Марко Рубио напомнил о строгой процедуре проверки всех иностранных заявителей.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Лавров назвал БРИКС подходящей площадкой для иранского урегулирования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    БРИКС обладает необходимым политическим весом для выдвижения эффективных мирных инициатив по конфликту Тегерана и западных стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Мне кажется, БРИКС – вполне подходящее место для того, чтобы выдвинуть какую-то инициативу. Посмотрим», – заявил руководитель министерства в интервью телеканалу RT India, передает ТАСС.

    В начале мая министры иностранных дел России и Ирана обсудили по телефону урегулирование конфликта с США. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы стать посредником в разрешении ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 23:23 • Новости дня
    Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

    Вэнс заявил о стремлении США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.

    По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».

    «Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.

    Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.

    Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 04:07 • Новости дня
    Посол КНР в России призвал не сбавлять темп в переговорах по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Пекин настаивает на мирном решении ближневосточного кризиса и скорейшем возобновлении безопасного движения судов через стратегически важный Ормузский пролив, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    «Сейчас ситуация в Иране находится на ключевом этапе: режим прекращения огня показывает хрупкость, безопасность в регионе ухудшается, а гуманитарная обстановка остается тяжелой», – заявил дипломат ТАСС..

    Власти КНР выступают за политическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, поэтому  Чжан Ханьхуэй отметил важность сохранения текущего темпа переговорного процесса по иранской проблеме.

    По его словам, в сложившихся условиях всем участникам следует проявить добрую волю. Чжан Ханьхуэй призвал придерживаться дипломатического пути решения проблемы и добиваться долгосрочного мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США. Bloomberg сообщило, что Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем. При этом CNN сообщил о планах американского лидера возобновить удары по Ирану.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 00:17 • Новости дня
    Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Верхняя палата американского парламента с перевесом в один голос заблокировала инициативу, требующую немедленно остановить вооруженное противостояние с Ираном.

    Американские законодатели отклонили проект резолюции о завершении операции против Ирана, передают «Вести». Против принятия документа выступили 50 сенаторов, тогда как инициативу поддержали 49 политиков.

    Почти все представители Демократической партии отдали голоса за завершение кампании. Единственным исключением в их рядах стал Джон Феттерман. При этом к демократам присоединились трое республиканцев: Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

    Накануне голосования вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о текущем взаимодействии с Тегераном. «США вовлечены в очень агрессивный дипломатический процесс», – заявил политик.

    Ранее администрация президента США оповестила законодателей о завершении силовой операции против Ирана.

    Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал данное заявление бредом.

    Президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военных действий.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам