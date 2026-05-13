    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня

    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф

    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    Комментарии (9)
    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    Путин приехал на встречу с первой учительницей за рулем Aurus

    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    Комментарии (12)
    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня

    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    Комментарии (20)
    11 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы

    Песков: Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».

    Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.

    «Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.

    Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.

    В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.

    Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    Песков: Путин будет рад встретить Трампа в Москве

    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    Комментарии (4)
    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Путин: Работы по совершенствованию ракеты «Кинжал» продолжаются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    Комментарии (6)
    12 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Решетников доложил Путину об экономических показателях России

    Решетников: Экономика России выросла на 10% за последние три года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

    В ходе доклада глава ведомства сообщил, что за последние три года рост отечественной экономики составил 10%, передает РИА «Новости».

    Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. При этом доля импорта в валовом внутреннем продукте существенно снизилась. Государство теперь в большей степени опирается на собственные силы.

    Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения: реальные зарплаты продолжают расти, увеличившись в марте на 8%. Текущая ситуация в экономике открывает возможности для смягчения кредитно-денежной политики Центрального банка.

    Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал экономический рост на уровне 0,4%.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России вопреки мировой волатильности.

    Комментарии (14)
    12 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин занимается проблематикой экономики России
    Песков: Путин занимается проблематикой экономики России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин занят экономическими вопросами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент плотно очень занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что президент собирается провести на этой неделе совещание по экономическим вопросам.

    Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что, несмотря на снижение ВВП на 0,3% в первом квартале 2026 года, экономика России сохраняет большой запас прочности.

    Комментарии (11)
    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня

    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    Комментарии (18)
    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями о юных годах президента России.

    По ее словам, уже в 11 лет он демонстрировал не по годам развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью, передает Первый канал.

    «Я с ним разговаривала уже по-взрослому где-то, когда ему было 12-13 лет. Мы разговаривали с ним на разные темы», – рассказала педагог.

    Кроме того, учительница добавила, что всегда с большим уважением относилась к родителям главы государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    Комментарии (4)
    13 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

    Путин: Россия до сих пор использует советские наработки в ракетостроении

    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советские разработки в ракетостроении остаются основой технологического задела на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

    «Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что деятельность института позволила сформировать суверенную школу ракетных систем, сыгравшую ключевую роль в укреплении обороны страны.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Ранее в ходе визита в МИТ Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    Комментарии (9)
    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио главы Брянской области

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин: Мощность комплекса «Сармат» в четыре раза превосходит западные аналоги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом с дальностью свыше 35 тысяч километров и высокой точностью.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Сармат» является самым мощным в мире. Об этом он сказал, принимая с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса «Сармат», сообщает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что новый комплекс не уступает по мощности советскому «Воеводе», который также стоит на вооружении России. Он отметил: «Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога».

    Глава государства отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет увеличить дальность применения и вдвое повысить точность поражения цели.

    «Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности», – сказал Путин, отметив, что «в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат». Президент ранее назвал сроки вывода ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    Комментарии (3)
