Суд в Турции дал два пожизненных срока литовцу за убийство россиянки

Tекст: Ольга Иванова

Второй суд по тяжким уголовным делам турецкого Бодрума вынес приговор гражданину Литвы Андрею Кушлевичу за убийство бывшей жены-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери. «2-й суд Бодрума по тяжким уголовным делам приговорил Кушлевича к двум пожизненным срокам за умышленное убийство экс-супруги и ее дочери», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DHA.

Сам осужденный на заседании отверг обвинения, заявляя, что на видеозаписях запечатлен другой человек. Его защита уже заявила о намерении обжаловать приговор, однако суд полностью поддержал позицию обвинения. Кушлевича экстрадировали в Турцию в феврале из Германии, где он был задержан в мае 2024 года.

Тела 42-летней россиянки и ее 15-летней дочери нашли в ноябре 2023 года на обочине дороги в Бодруме после пяти дней поисков. По данным следствия, Кушлевич, которому было запрещено приближаться к бывшей жене, провел в ее квартире около пяти часов, отмывая следы преступления. После убийства он забрал их общего пятилетнего сына и скрылся в Литве. Мотивом преступления стал конфликт из-за намерения женщины лишить его родительских прав.

В России Кушлевич находился в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, а в январе 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. По информации турецких СМИ, ранее иностранец служил наемником в Литве.

