Российская ПВО сбила 66 украинских дронов над десятью регионами

Tекст: Денис Тельманов

Об уничтожении крупной группы украинских беспилотников дежурными силами противовоздушной обороны сообщили в Минобороны России, передает РИА «Новости». В ведомстве отметили, что атака пришлась на ряд приграничных и центральных регионов страны.

«13 мая текущего года в период с 14.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что все зафиксированные цели были обнаружены и поражены в воздухе. Других деталей произошедшего в опубликованном сообщении не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за шесть часов сбили 146 украинских дронов над 12 регионами страны. Накануне праздничных майских дней средства ПВО за ночь уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о несоблюдении Украиной перемирия и продолжении атак с применением сотен беспилотников по территории России.