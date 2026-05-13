В центре Киева взорвался автомобиль

Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни

Tекст: Катерина Туманова

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима» – написал Рост в Telegram-канале.

Писатель добавил в комментарии ТАСС, что уход Молчанова не был неожиданностью. «Он болел довольно долго», – сказал он.

Владимир Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. С детства увлекался теннисом, стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде, а в составе юношеской сборной Москвы побеждал на Спартакиаде.

В 1967 году поступил на философский факультет МГУ, в 1973-м защитил диплом. Работал в Агентстве печати «Новости» (АПН) с 1973 по 1986 годы, был собкором в Нидерландах, работал переводчиком-синхронистом у советских делегаций.

Молчанов как журналист расследовал нацистские преступления, в начале 1980-х годов выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую был удостоен литературной премии Максима Горького как лучший молодой автор.

Он работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела, а в марте 1987 года вышел в эфир первый выпуск ставшей культовой информационно-музыкальной программы «До и после полуночи».

Одновременно с этой программой в течение четырех лет Молчанов вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в холдинге ВГТРК.

Александр Молчанов награжден орденом Почета, был лауреатом премии ТЭФИ, премии Союза журналистов «Золотое перо России» и других.