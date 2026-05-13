В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником

В Госдуме подготовили законопроект о признании Пасхи государственным праздником

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев сообщил о подготовке документа на заседании межфракционной думской рабочей группы по защите христианских ценностей, передает ТАСС. Парламентарий разработал эту инициативу совместно с коллегами-депутатами.

«Мы подготовили законопроект, который признает Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», – сказал политик. Он напомнил, что по Трудовому кодексу совпадение праздника с выходным обычно компенсируется дополнительным днем отдыха в будни.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал автору направить текст законопроекта членам рабочей группы для достижения консенсуса. Кроме того, он предложил обсудить эту инициативу на предстоящей встрече законодателей с главой Минтруда Антоном Котяковым. Толстой добавил, что позиция министра по данному вопросу будет иметь немаловажное значение.

