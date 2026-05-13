СК завел уголовное дело после массовой драки мигрантов в Ленобласти

Правительство утвердило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России утвердило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года, сообщает Минтранс РФ. В документе прописан поэтапный переход отрасли к более высоким уровням автоматизации и расширение использования высокоавтоматизированных транспортных средств на российских дорогах.

«Что предполагает концепция: к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта может составить около 19%; парк такой техники вырастет почти до 57 тыс. машин; один высокоавтоматизированный грузовик сможет заменить два обычных», – пояснили в министерстве. Там же напомнили, что уже через два года на дорогах появится техника, способная двигаться без человека в кабине.

Концепция подготовлена Минтрансом совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, ГК «Автодор», производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Россия уже накопила практический опыт эксплуатации такого транспорта: автономные автомобили сегодня ходят по маршруту от Петербурга до Казани, их суммарный пробег превысил 17 млн км, отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

При разработке документа был проведен анализ состояния рынка, бизнес-моделей производителей ВАТС и практики логистических компаний. Концепция согласует дальнейшие действия федеральных органов власти, бизнеса, производителей техники и цифровых платформ и описывает условия, при которых проект будет эффективен, включая перевозки от склада до склада в полностью беспилотном режиме и полное отсутствие человека в кабине.

Сейчас Минтранс готовит нормативную базу: разработан проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, после его принятия планируется утвердить подзаконные акты, при необходимости скорректировать ПДД и создать систему технического регулирования и сертификации ВАТС. Технологическая зрелость беспилотников будет оцениваться через единую систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» с учетом, в том числе, счетчика безаварийного километража и в перспективе пробега в полностью автономном режиме.

По словам Никитина, беспилотные грузоперевозки перспективны и по безопасности, и по экономике: ВАТС способен проходить до 300 тыс. км в год, что вдвое больше обычного грузовика, а скорость доставки грузов увеличивается более чем в два раза. Один высокоавтоматизированный автомобиль может заменить два традиционных грузовика с водителями, при этом снижаются расходы на техническое обслуживание и ремонт.

В проекте уже участвуют автономные фуры компаний Yandex, NAVIO и КАМАЗ, каждая из которых развивает собственную технологическую платформу. Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова сообщила, что к 2030 году совокупная экономия участников рынка от внедрения ВАТС может достичь 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 году – 108,6 млрд руб. в год. Использование технологии, по оценке разработчиков концепции, откроет рынок более 4 трлн руб. и позволит постепенно перераспределять специалистов в более технологичные сегменты, а структура перевозок ВАТС будет соответствовать структуре междугородних автогрузоперевозок.

Ранее президент Владимир Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12. До этого в России завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками для городских грузоперевозок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайших пяти лет в России также планируется начало активной эксплуатации беспилотных судов.