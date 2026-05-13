    13 мая 2026, 18:56 • Новости дня

    Путин призвал ОПК «обходить шипы» и добиваться результатов

    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский оборонно-промышленный комплекс должен уверенно идти вперед и преодолевать любые трудности для достижения необходимых стране целей, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники, передает РИА «Новости». Глава государства наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд». В ходе церемонии президент подчеркнул важность преодоления препятствий на пути к успеху.

    «Юрий Семенович (Соломонов) сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства вручил орден «За доблестный труд» генеральному конструктору Юрию Соломонову.

    Специалисты Московского института теплотехники создали стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Ярс» и «Булава».

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    12 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Решетников доложил Путину об экономических показателях России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

    В ходе доклада глава ведомства сообщил, что за последние три года рост отечественной экономики составил 10%, передает РИА «Новости».

    Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. При этом доля импорта в валовом внутреннем продукте существенно снизилась. Государство теперь в большей степени опирается на собственные силы.

    Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения: реальные зарплаты продолжают расти, увеличившись в марте на 8%. Текущая ситуация в экономике открывает возможности для смягчения кредитно-денежной политики Центрального банка.

    Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал экономический рост на уровне 0,4%.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России вопреки мировой волатильности.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советские разработки в ракетостроении остаются основой технологического задела на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

    «Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что деятельность института позволила сформировать суверенную школу ракетных систем, сыгравшую ключевую роль в укреплении обороны страны.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Ранее в ходе визита в МИТ Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    12 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Путин отметил проблему скидок за счет продавцов на маркетплейсах России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин в ходе доклада главы Минэкономики Максима Решетникова акцентировал важность решения проблемы предоставления скидок на маркетплейсах за счет малого бизнеса.

    Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с министром экономического развития Максимом Решетниковым сделал акцент на вопросах функционирования маркетплейсов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обратил внимание на необходимость отказа от практики, когда продавцы малого бизнеса вынуждены предоставлять скидки за свой счет на онлайн-платформах.

    По словам Путина, важно защитить интересы предпринимателей, чтобы они сами могли принимать решение о предоставлении скидок. Решетников отметил, что власти активно работают над этими вопросами в сфере платформенной экономики. Он подчеркнул, что дискуссии с маркетплейсами по этому поводу достигли пика, однако удалось убедить платформы изменить подход.

    Министр добавил, что сами представители маркетплейсов начали осознавать, что навязывание скидок за счет бизнеса подрывает маркетинговые стратегии малого предпринимательства. Решетников заявил: «Вы попали в самую болезненную точку». Путин в ответ уточнил, что речь идет именно о праве продавца отказаться от такой практики, и министр согласился с этим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Решетников доложил президенту Путину о росте экономики России. Президент Путин по итогам доклада констатировал появление положительных тенденций в экономике страны. Глава государства анонсировал быстрое проведение совещания по вопросам экономики.

    12 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин отметил положительные тенденции в российской экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам доклада руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова констатировал наметившиеся в экономике страны положительные тенденции.

    «Максим Геннадьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики?» – поинтересовался глава государства после выступления министра, передает ТАСС. Президент особо выделил инфляцию, составившую 5,6% в годовом выражении.

    Кроме того, российский лидер указал на позитивную динамику темпов экономического роста, которая проявилась вопреки отрицательным показателям первого квартала.

    Руководитель Минэкономразвития в ответ подтвердил выводы президента. «Да, Владимир Владимирович. Все абсолютно так», – сказал он.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о дальнейшем снижении инфляции в России.

    12 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин запланировал проведение совещания по экономическим вопросам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил о планах провести совещание, где обсудят макроэкономические показатели и динамику доходов населения на фоне дефицита кадров.

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС. Об этом он сообщил во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в Кремле, отметив: «У нас намечено скоро наше традиционное совещание по экономическим вопросам… Перед этим я как раз хотел с вами встретиться и услышать ваши оценки, обменяться мнениями по этой ситуации».

    В ходе беседы президент подробно ознакомился с макроэкономическими показателями страны. Особое внимание Владимир Путин уделил теме реальных располагаемых доходов граждан, подчеркнув важность этого вопроса для населения.

    Глава государства также указал, что, по его мнению, рост зарплат в России вероятен из-за сохраняющегося дефицита рабочей силы. По словам Путина, именно этот фактор может повлиять на дальнейшее повышение доходов россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину о росте российской экономики.

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что несмотря на снижение ВВП на 0,3% в первом квартале 2026 года, экономика России сохраняет большой запас прочности. А замглавы администрации президента Максим Орешкин связывал замедление экономической динамики с нехваткой трудовых ресурсов.

    13 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин посетил Московский институт теплотехники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ).

    Это одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», передает ТАСС. В этом году МИТ отмечает 80-летие со дня основания.

    Институт был создан в 1946 году как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1966 году организация получила современное название и перешла в структуру министерства оборонной промышленности. На протяжении десятилетий специалисты МИТ участвовали в разработке различных систем вооружения, включая ядерные ракеты тактического назначения.

    Среди главных достижений института – создание ракетных комплексов для Ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. МИТ стал одним из пионеров развития подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными баллистическими ракетами, благодаря кооперации с ведущими конструкторскими бюро, научно-исследовательскими институтами и заводами.

    Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении Роскосмоса. За вклад в развитие отечественной оборонной промышленности институт был дважды награжден Орденом Ленина – в 1968 и 1976 годах.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Додик назвал Путина надеждой человечества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин смог «заметить время», именно он, как уникальная личность, дает надежду всей цивилизации, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

    Додик заявил, что президент России Владимир Путин является уникальной личностью, дающей надежду всему миру, передает ТАСС.

    «Президент Путин является уникальной и незаменимой для своего времени личностью. Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие», – подчеркнул политик.

    По словам Додика, без российского лидера мир остался бы однополярным и управлялся бы западным меньшинством. Он добавил, что западные элиты стремились разделить Россию и завладеть ее природными богатствами.

    Политик отметил, что начало спецоперации стало вынужденным ответом на пересечение Западом красных линий и попытки дестабилизировать Россию. Додик указал на нечестность западных стран, нарушавших Минские, Дейтонские и Кумановские соглашения, в то время как Путин всегда придерживается договоренностей и уважает собеседников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на приеме у президента России Милорад Додик подтвердил братские отношения сербов и русских.

    В ходе встречи в Кремле Владимир Путин назвал политика хорошим другом нашей страны.

    Лидеры двух государств сообща выступили за формирование более справедливого миропорядка.

    13 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности неядерных баллистических ракет в спецоперации
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами успешно продемонстрировали свои возможности во время ведения боевых действий в рамках специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном применении отечественных ракетных комплексов в ходе спецоперации, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время визита в Московский институт теплотехники, где вручил коллективу предприятия орден «За доблестный труд».

    «Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», – сказал Путин.

    Московский институт теплотехники является одним из важнейших предприятий военно-промышленного комплекса страны. Ранее специалисты учреждения разработали такие стратегические комплексы, как «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». В настоящее время корпорация находится под управлением Роскосмоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

    Глава государства подтвердил способность нового комплекса «Орешник» нести ядерные боеголовки.

    Депутаты Госдумы выразили благодарность создателям новейшего отечественного вооружения.

    13 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Путин назвал сбережение русского языка основой суверенного общества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям I Петербургского Международного филологического форума «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России», посвященного 90-летию со дня рождения Л.А. Вербицкой.

    Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

    «Рассчитываю, что в ходе форума отечественные филологи и лингвисты, иностранные эксперты, преподаватели школ и вузов, представители органов власти обсудят широкий круг проблем, связанных с укреплением позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрением новых, прогрессивных педагогических методик. Эти и другие темы, которые вам предстоит рассмотреть, имеют исключительно важное значение. Ведь сбережение языка, культуры, исторической памяти – это основа суверенного, уверенного развития общества и государства», – говорится в послании.

    В ходе форума отечественные и зарубежные филологи, лингвисты и педагоги обсудят укрепление позиций русского языка и внедрение новых образовательных методик.

    Глава государства отметил, что встреча приурочена к 90-летию со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой. Она всегда твердо отстаивала идеалы отечественной культуры и внесла огромный вклад в развитие высшего образования.

    Президент напомнил, что Вербицкая выступила одним из инициаторов создания Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

    Он пожелал участникам и гостям мероприятия плодотворных дискуссий и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил об объединяющей функции русского языка для всей страны. Глава государства назвал его ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности.

    Прошлым летом в России появился специальный президентский совет по поддержке языков народов страны.

    13 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского института теплотехники
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице прошла церемония награждения коллектива Московского института теплотехники орденом «За доблестный труд», приуроченная к 80-летию предприятия.

    Президент России Владимир Путин присвоил коллективу Московского института теплотехники орден «За доблестный труд» и поздравил сотрудников предприятия с юбилеем, сообщает ТАСС.

    Государственную награду глава государства вручил Герою России, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Торжественное мероприятие было приурочено к 80-летию Московского института теплотехники.

    МИТ является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На его площадке были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении госкорпорации «Роскосмос», а сам институт уже дважды был отмечен Орденом Ленина в 1968 и 1976 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Владимира Путина вручить орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов ракетной техники.

    В январе 2025 года Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    В августе 2025 года президент также наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в Сарове.

    13 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Путин поздравил коллектив ЦНИИмаш с 80-летием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам института машиностроения АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», разработавшего уникальный ракетный комплекс для запуска первого искусственного спутника Земли.

    Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. В своем поздравлении Владимир Путин обратился к работникам прославленного предприятия. «Поздравляю вас с 80-летием основания Центрального научно-исследовательского института машиностроения», – сказано в послании.

    Президент отметил, что ЦНИИмаш заслуженно является одним из главных научных центров ракетно-космической отрасли страны. Именно там под руководством Сергея Королева создавались передовые баллистические ракеты, включая комплекс Р-7, отправивший на орбиту первый спутник в 1957 году. Это историческое достижение открыло человечеству путь в космос.

    «Отрадно, что опираясь на богатейшее научное, творческое наследие предшественников – талантливых ученых, инженеров, специалистов – настоящих первопроходцев, вы стремитесь сохранять заложенную ими высочайшую профессиональную планку, смело, по-новаторски относитесь к решению ответственных задач. Такой основательный подход к делу служит укреплению мощного потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов, других наукоемких отраслей национальной экономики», – подчеркнул Путин.

    Президент пожелал коллективу дальнейших успехов в работе на благо Отечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    Специалисты Роскосмоса в мае успешно запустили новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    13 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Песков: Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин намерен в среду наградить специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Торжественная церемония вручения ордена «За доблестный труд» должна состояться в ближайшее время, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Сегодня президент имеет в виду вручить орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную и иную технику», – уточнил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд» в феврале 2024 года. Первым обладателем новой награды стал коллектив тульского Научно-производственного объединения «Сплав».

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


