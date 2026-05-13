Путин призвал ОПК «обходить шипы» и добиваться результатов

Президент Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники, передает РИА «Новости». Глава государства наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд». В ходе церемонии президент подчеркнул важность преодоления препятствий на пути к успеху.
«Юрий Семенович (Соломонов) сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства вручил орден «За доблестный труд» генеральному конструктору Юрию Соломонову.
Специалисты Московского института теплотехники создали стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Ярс» и «Булава».