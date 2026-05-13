    13 мая 2026, 20:24 • Новости дня

    В Берлине продали все автосалоны Mercedes-Benz

    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал все столичные торговые площадки главе Alpha Auto Group ради масштабного перехода к централизованному управлению и цифровизации продаж, пишет пресса ФРГ.

    Немецкая компания Mercedes-Benz продала все свои автосалоны в Берлине. Все семь столичных филиалов, включая флагманскую площадку Mercedes-Welt, перешли под контроль канадского бизнесмена Кулдипа Биллана, пишет Bild.

    В проданных дилерских центрах трудились около 1,5 тыс. сотрудников. Им предложили выходное пособие в размере 30 тыс. евро или гарантию сохранения рабочего места на один год. После завершения этого срока трудовые контракты могут быть пересмотрены на совершенно иных условиях.

    Реализация активов проходит в рамках глобальной трансформации бренда. Всего Mercedes-Benz намерен продать 82 филиала по всей Германии, что затронет примерно 8 тыс. работников. Сейчас рассматривается возможность реализации автосалонов в Мюнхене, Гамбурге и регионе Рейн - Рур.

    Глава Alpha Auto Group Кулдип Биллан уже владеет более чем 150 дилерскими центрами в Европе, США и Канаде. Его бизнес-империя сотрудничает с такими известными марками, как Audi, BMW, Toyota и Ford.

    При этом в апреле Mercedes-Benz увеличила срок действия своих товарных знаков в России, несмотря на объявленный ранее уход с рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии - доходы автоконцерна в 2025 году упали на 49 %. В то же время, продажи новых легковых автомобилей марки на российском рынке за первый квартал 2026 года выросли на 82 %.

    12 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями

    @ REUTERS/Annegret Hilse

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка канцлера Фридриха Мерца восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения после его бестактного ответа онкобольной избирательнице в Зальцведеле.

    Популярность лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии продолжает падать, а его поездки по стране лишь усугубляют ситуацию, пишет Politico.

    Во время остановки в Зальцведеле 30 апреля политик столкнулся с гневом избирателей, обеспокоенных ростом цен на энергоносители и медицинское страхование.

    Кульминацией встречи стал вопрос женщины с прогрессирующим раком кожи, которая пожаловалась на сокращение медицинских льгот при одновременном повышении зарплат чиновникам. Мерц отреагировал вспышкой гнева.

    «Ни на одном этапе – ни разу – никто никогда не рассматривал вопрос о повышении зарплат членам федерального правительства. Ни на одном этапе. Все остальное – ложное утверждение. И я был бы просто благодарен, если бы вы не повторяли это, не проверив. Ни на одном этапе!» – заявил он.

    Жесткий ответ вызвал шквал критики в СМИ, усилив имидж Мерца как высокомерного политика. По данным опроса DeutschlandTrend, 86% немцев недовольны работой коалиционного правительства, а лишь 24% верят, что Мерц способен исправить экономическую ситуацию.

    На фоне его неудач главную выгоду извлекает правая партия «Альтернатива для Германии», которая уже обошла консерваторов в опросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца. Уровень поддержки главы правительства упал до 15% на фоне экономических проблем.

    Политик впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей страны.

    11 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Украина договорились о запуске совместного производства беспилотных летательных аппаратов различной дальности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев объявил о переходе к новому этапу военного партнерства, ключевым направлением которого станет разработка и выпуск дронов как для тактических задач, так и для ударов на большие расстояния, передает «Московский комсомолец».

    «Берлин продолжит поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотных технологий», – заявил Писториус. Министр уточнил, что речь идет о дронах с дальностью менее 100 км, а также о тяжелых беспилотниках, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км.

    Писториус подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных систем особенно важно для «сдерживания атак на военную инфраструктуру». Германия намерена не только поставлять технологии, но и использовать боевой опыт с Украины: ФРГ собирается присоединиться к платформе Brave1 для тестирования новых видов вооружения в условиях конфликта.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Ранее Эстония и Украина договорились о производстве дронов.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    12 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    @ Chris Emil Janssen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде профсоюзов Германии столкнулся с резкой реакцией делегатов после призывов к экономии и реформам.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был освистан делегатами федерального съезда Объединения немецких профсоюзов DGB, пишет РИА «Новости». Во время своей речи Мерц заявил: «Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования». Он подчеркнул, что пакет мер «требует чего-то от каждого», и добавил: «От каждого, дамы и господа. Все должны внести свой вклад».

    Делегаты встретили эти высказывания неодобрительными выкриками, громким освистыванием и насмешливым смехом, но Мерц продолжил выступление. Освистывание и возгласы неоднократно повторялись, в том числе при обсуждении необходимости пенсионной реформы.

    Мерц также отметил, что ожидает от бизнеса и работников открытости к переменам, так как, по его мнению, только это позволит «сохранить социальное государство».

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями и бестактного ответа онкобольной женщине.

    Ранее в центре Берлина школьники провели демонстрацию, где выступили против милитаризации страны и предложили Мерцу самому отправиться на фронт.

    До этого 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью Мерца, а уровень поддержки главы правительства снизился до 15% на фоне экономических трудностей.

    Кроме того, Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности 20 государственных деятелей Германии с оценкой 2,9 балла.

    11 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии султан Ибрагим сообщил, что после визита в Россию его автопарк пополнил российский лимузин Aurus Senat.

    Монарх посетил Москву на торжества, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    «Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», – сообщил король Ибрагим в соцсетях.

    Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве. В сообщении отмечается, что автомобили марки Aurus известны своим сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности.

    В 2024 году северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    В январе президент Палестины Махмуд Аббас использовал черный Aurus во время визита в Москву.

    11 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Политик Рене Штадткевиц избран бургомистром в федеральной немецкой земле Бранденбург, он стал уже четвертым руководителем региональной администрации от «Альтернативы для Германии» по всей стране по итогам прямых выборов, пишет Tagesschau.

    Как указывает Tagesschau, «Рене Штадткевиц из АдГ станет новым мэром Цеденика» (город в земле Бранденбург). Кандидат заручился поддержкой 58,4% граждан уже в первом туре при явке 52,8%, передает РИА «Новости».

    Победитель стал первым в истории земли Бранденбург бургомистром от АдГ. В масштабах всей Германии он оказался четвертым представителем политической силы на посту главы местной администрации. Первые два мэра и один глава района от АдГ были избраны на местных выборах в 2023 году.

    До 2010 года Штадткевиц состоял в Христианско-демократическом союзе, однако позже покинул ряды объединения. Спустя несколько лет он предпринял неудачную попытку создать собственную партию. К «Альтернативе для Германии» политик присоединился в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее АдГ заняла второе место на земельных выборах в Бранденбурге. Уровень поддержки данной оппозиционной фракции среди граждан достиг рекордных 28%.

    11 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Идея привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к диалогу между Москвой и Брюсселем спровоцировала активные дискуссии среди европейских политиков, однако официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Предложение привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к диалогу вызвало активную реакцию за рубежом, передает РИА «Новости». При этом официальные ответы российской стороне пока не поступали.

    «У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также уточнил, что российский лидер опирался на хорошее личное знакомство с отставным политиком.

    «Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в мирном процессе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельных переговоров европейских стран с Москвой.

    13 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Госдума сократила число протоколов при задержании пьяного водителя
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, также станет проще и задержание авто с нетрезвым водителем, говорится в пояснительной записке к документу.

    На пленарном заседании Госдумы депутаты во втором и третьем чтениях приняли правительственный законопроект об изменении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Документ вносит поправки в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, пишет ТАСС.

    Сейчас при выявлении признаков опьянения полицейские оформляют от трех до пяти бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Законопроект позволяет вместо отдельного протокола об отстранении делать соответствующую отметку в акте освидетельствования, других протоколах или постановлении по делу.

    Аналогичный подход вводится для задержания автомобиля: запись о нем можно будет внести в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. В пояснительной записке отмечено, что сокращение числа процессуальных документов даст экономию примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизит расходы на бланки.

    Ранее Верховный суд России подтвердил юридическое значение превышения порога алкоголя в выдыхаемом воздухе на 0,01 мг/л. Как писала газета ВЗГЛЯД, новые правила медосвидетельствования на состояние опьянения в России вступили в силу 1 сентября 2025 года и охватывают алкогольное и наркотическое влияние.

    До этого президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за вождение в нетрезвом виде до 45 тыс. рублей.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    11 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Глава минобороны Германии Писториус без объявлений приехал в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

    Глава немецкого оборонного ведомства прибыл в Киев, чтобы обсудить углубление сотрудничества в сфере производства оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

    «Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

    По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

    Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

    В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.

    13 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Утверждена концепция развития беспилотных грузоперевозок в России

    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готовится к масштабному переходу на беспилотные грузоперевозки, при котором к 2035 году парк таких машин почти достигнет 57 тыс. единиц, правительство уже одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок, сообщили в Минтрансе.

    Правительство России утвердило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года, сообщает Минтранс РФ. В документе прописан поэтапный переход отрасли к более высоким уровням автоматизации и расширение использования высокоавтоматизированных транспортных средств на российских дорогах.

    «Что предполагает концепция: к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта может составить около 19%; парк такой техники вырастет почти до 57 тыс. машин; один высокоавтоматизированный грузовик сможет заменить два обычных», – пояснили в министерстве. Там же напомнили, что уже через два года на дорогах появится техника, способная двигаться без человека в кабине.

    Концепция подготовлена Минтрансом совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, ГК «Автодор», производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Россия уже накопила практический опыт эксплуатации такого транспорта: автономные автомобили сегодня ходят по маршруту от Петербурга до Казани, их суммарный пробег превысил 17 млн км, отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

    При разработке документа был проведен анализ состояния рынка, бизнес-моделей производителей ВАТС и практики логистических компаний. Концепция согласует дальнейшие действия федеральных органов власти, бизнеса, производителей техники и цифровых платформ и описывает условия, при которых проект будет эффективен, включая перевозки от склада до склада в полностью беспилотном режиме и полное отсутствие человека в кабине.

    Сейчас Минтранс готовит нормативную базу: разработан проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, после его принятия планируется утвердить подзаконные акты, при необходимости скорректировать ПДД и создать систему технического регулирования и сертификации ВАТС. Технологическая зрелость беспилотников будет оцениваться через единую систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» с учетом, в том числе, счетчика безаварийного километража и в перспективе пробега в полностью автономном режиме.

    По словам Никитина, беспилотные грузоперевозки перспективны и по безопасности, и по экономике: ВАТС способен проходить до 300 тыс. км в год, что вдвое больше обычного грузовика, а скорость доставки грузов увеличивается более чем в два раза. Один высокоавтоматизированный автомобиль может заменить два традиционных грузовика с водителями, при этом снижаются расходы на техническое обслуживание и ремонт.

    В проекте уже участвуют автономные фуры компаний Yandex, NAVIO и КАМАЗ, каждая из которых развивает собственную технологическую платформу. Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова сообщила, что к 2030 году совокупная экономия участников рынка от внедрения ВАТС может достичь 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 году – 108,6 млрд руб. в год. Использование технологии, по оценке разработчиков концепции, откроет рынок более 4 трлн руб. и позволит постепенно перераспределять специалистов в более технологичные сегменты, а структура перевозок ВАТС будет соответствовать структуре междугородних автогрузоперевозок.

    Ранее президент Владимир Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12. До этого в России завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками для городских грузоперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайших пяти лет в России также планируется начало активной эксплуатации беспилотных судов.

    12 мая 2026, 12:58 • Новости дня
    В Калуге стартовало производство удлиненных кроссоверов Tenet 4L

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский автопроизводитель освоил выпуск новой модели автомобиля Tenet 4L, оснащенной мощным турбированным двигателем и современной коробкой передач.

    Российский автопроизводитель «АГР Холдинг» запустил на заводе в Калуге производство полного цикла автомобилей новой модели Tenet 4L, передает РИА «Новости».

    «Tenet T4L запущен в производство полного цикла на высокотехнологичном заводе холдинга »АГР« в Калуге», – говорится в сообщении компании. Новинка представляет собой удлиненную версию кроссовера Tenet T4. Автомобиль укомплектован турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 210 Ньютон-метров.

    Силовой агрегат работает в связке с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. «АГР Холдинг», владеющий бывшими заводами Volkswagen в Калуге, а также Hyundai и General Motors в Петербурге, совместно с китайской компанией Defetoo с августа 2025 года выпускает кроссоверы под брендом Tenet. В начале февраля группа компаний анонсировала планы начать в первой половине 2026 года производство автомобилей под новым брендом Jeland в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании «АГР Холдинг» и Defetoo запустили в Калуге совместное производство автомобильных двигателей.

    Партнеры также приступили к подготовке вывода на российский рынок нового бренда Jeland.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал переход местного предприятия на выпуск машин по полному циклу.

    12 мая 2026, 06:31 • Новости дня
    Германия стала главным поставщиком сладостей в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам 2025 года импорт кондитерских изделий в Россию достиг 1,3 млрд долларов, лидером среди зарубежных поставщиков оказалась Германия.

    Отечественные компании ввезли из Германии шоколад, карамель и выпечку на 345,9 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные.

    В тройку крупнейших экспортеров также вошли Италия и Китай, чьи поставки оцениваются в 162,1 млн и 151,4 млн долларов соответственно.

    Следом в рейтинге импортеров расположились Турция, Польша, Казахстан и Бельгия. В целом за прошедший год сладости поступали на отечественный рынок более чем из 30 государств мира.

    Значительные партии кондитерских изделий прибыли из азиатских стран, включая Южную Корею, Японию и Малайзию. Кроме того, импорт активно осуществлялся из государств СНГ, а также из Бразилии и Египта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании почти в два раза увеличили закупки шоколада из Италии. По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди мировых экспортеров этого лакомства.

    13 мая 2026, 08:06 • Новости дня
    ДТП с тремя грузовиками произошло на 65-м км МКАД

    Tекст: Мария Иванова

    Авария с участием большегрузов произошла на внешней стороне московской кольцевой автодороги, спровоцировав пробки.

    Масштабное столкновение трех грузовых автомобилей зафиксировано на 65-м километре МКАД, сообщает столичный Дептранс.

    На месте инцидента работают городские оперативные службы. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, а также уточняют информацию о возможных пострадавших.

    В связи с аварией движение на данном участке автодороги серьезно осложнено. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на внешней стороне 19-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

    В июле прошлого года на 69-м километре трассы в крупную аварию попали три грузовика и восемь легковых автомобилей.

    12 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Инфляция в Германии обновила рекорд начала года

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам апреля инфляция в ФРГ ускорилась до 2,9%, вернувшись к максимальным показателям января этого года.

    Окончательная оценка Федерального статистического бюро страны (Destatis) показала ускорение годовой инфляции до 2,9%, передает РИА «Новости». Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 2,7%.

    Текущее значение полностью совпало с предварительными расчетами ведущих экономических аналитиков. Апрельские показатели стали самыми высокими с января текущего года, когда рост потребительских цен в государстве также составлял 2,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте рост потребительских цен в ФРГ ускорился до 2,7%.

    Русскоязычные жители страны массово пожаловались на резкое подорожание продуктов питания.

    Между тем Международный валютный фонд ожидает дальнейшего усиления инфляции на фоне ближневосточного конфликта.

    13 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии

    @ Arnulf Hettrich/imago-images/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент федеральной земли Баден-Вюртемберг избрал премьер-министром представителя партии «Зеленые» этнического турка Джема Оздемира, что стало историческим прецедентом для немецкой политики, пишут местные СМИ.

    Ландтаг Баден-Вюртемберга утвердил нового премьер-министра региона. Им стал Джем Оздемир из партии «Зеленые», который оказался первым этническим турком на посту главы немецкой федеральной земли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel.

    Баден-Вюртемберг входит в число крупнейших и наиболее богатых земель Германии. Регион занимает третье место в стране по площади, населению, составляющему 11,1 млн человек, и уровню ВВП. На его территории базируются штаб-квартиры таких гигантов, как Mercedes-Benz, Porsche и Bosch.

    Победа Оздемира ожидалась после успеха «Зеленых» на мартовских земельных выборах, где они получили 30,2% голосов. Кандидатуру нового премьера поддержали 93 из 157 депутатов. Ранее, с 2011 года, регионом также руководил представитель этой партии Винфрид Кречман.

    Политик родился в Баден-Вюртемберге в семье турецких иммигрантов. Он состоит в партии «Зеленые» с 1981 года и многократно избирался в Бундестаг. С 2021 по 2025 год Оздемир занимал должность министра продовольствия и сельского хозяйства Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многочисленные выходцы из Турции и других стран голосуют за партию «Зеленые» из-за ее политики «открытых дверей». А власти Германии целенаправленно улучшают условия для эмиграции.

    При этом, до этого немецкие СМИ, политики и спортсмены возмущались тем, что болельщики турецкого происхождения массово освистывали футболистов сборной Германии на товарищеском матче в Берлине, а турецких флагов было больше, чем немецких.

