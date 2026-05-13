Госдума приняла закон о защите старых сделок по приватизации

Нижняя палата парламента рассмотрела предложенные правительством поправки в Гражданский кодекс, передает ТАСС. Документ устанавливает жесткие временные рамки для пересмотра итогов продажи государственных и муниципальных активов. Теперь суды смогут отказывать в исках об изъятии незаконно полученных объектов по прошествии десяти лет.
«Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом», – говорится в пояснительной записке. При этом процессы изъятия имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам затронуты не будут.
Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников ранее отмечал, что изменения скорректируют подходы судов. Парламентарий пояснил, что новые правила обеспечат справедливый баланс интересов государства и бизнеса, а также надежно защитят добросовестных приобретателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин распорядился законодательно закрепить сроки давности для приватизационных споров.
В январе прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей передал в правительство инициативу об уточнении порядка исковой давности в делах о приватизации.
В августе прошлого года Московский областной суд из-за истечения сроков давности отклонил требование Генеральной прокуратуры о возврате государству земель санатория «Барвиха».