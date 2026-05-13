В НЦ «Россия» собрали юных блогеров с аудиторией в 157 миллионов подписчиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Одной из ключевых тем мероприятия стала популярность российского контента и формирование позитивной цифровой повестки, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул, что сегодня российская идентичность становится частью глобальных трендов.

«Сегодня быть русским модно и классно! Из России выходит очень много трендов. И блогеры часто рождают и поддерживают эти тренды. Поэтому стране важны ваша поддержка и ваш контент. Мы готовы к вам прислушиваться и вам помогать», – сказал он.

Участники дискуссии обсудили роль подросткового блогинга в формировании культурной среды и ценностей в цифровом пространстве. Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил значительное влияние онлайн-контента на подростков и анонсировал новые инициативы поддержки. «По новейшим исследованиям, подростки проводят до девяти часов в день в интернете. Они смотрят контент блогеров, обучающие видео, нейроролики, играют в игры. И мы понимаем, как важно делать правильные проекты для детей и молодежи. Но одно дело, когда контент для них делают взрослые, и совсем другое — когда сами подростки», – отметил он, добавив, что ИРИ запустит конкурс детского контента в направлении «Блогосфера».

В ходе мероприятия поднимался вопрос развития поколения «альфа» и будущего медиасреды. Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова отметила значимость обмена опытом между юными авторами. «Вы очень умное поколение и очень многое уже успели. Через пару десятков лет вам предстоит определять экономику и политику страны», – сказала она.

Директор Института поддержки детского блогинга Наталья Локтева сообщила, что в мероприятии участвуют блогеры с общей аудиторией 157 миллионов подписчиков, а также рассказала о новых проектах института, включая фестиваль «ТопФест» и съемки реалити-шоу «Принц и Нищий».

В рамках дискуссий также обсуждались тренды цифровой среды. Руководитель зумерской редакции «ВКонтакте» Гала Гагаринская отметила рост интереса к национальной тематике. «В этом году многое изменилось… это переизобретение прошлого, азиатская волна, русскость и ментальное здоровье», – подчеркнула она.

Отдельное внимание участники уделили теме ответственности блогеров перед аудиторией. Наталья Локтева подчеркнула, что влияние блогеров на подростков требует осознанного подхода. «Сегодня блогер для ребенка – это не просто человек в телефоне, а пример, голос и ориентир», – отметила она, призвав формировать «тренд на добро и дружбу».

По итогам мероприятия участники подписали Хартию созидательного блогинга, а организаторы пригласили на фестиваль «ТопФест», который состоится 12 июня в Москве.







