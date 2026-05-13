В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от посредничества Шредера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.