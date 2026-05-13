Власти Казани заявили о готовности города к саммиту Россия - АСЕАН

Мэр Казани Метшин заявил о готовности города к саммиту Россия - АСЕАН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Казань объявила о готовности принять саммит Россия–АСЕАН, который пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 июня 2026 года. «У нас на каждое мероприятие в зависимости от количества участников, стран, масштабности лежат готовые “папки”, но всякий раз мы готовимся, как в первый раз», – заявил ТАСС мэр города Ильсур Метшин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Градоначальник отметил, что город наработал большой опыт проведения крупных международных событий и готов принимать мероприятия любого уровня, включая вопросы безопасности. По его словам, в этой сфере у Казани уже более чем десятилетний опыт совместной работы с МВД и Росгвардией.

Метшин напомнил, что системная подготовка к международным форумам началась со Всемирной летней универсиады 2013 года. Позднее Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и саммит БРИКС 2024 года, а координацию текущей работы возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов.

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Предыдущий саммит России и АСЕАН проходил в 2021 году в формате видеоконференции, а XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 12 по 17 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлый саммит Россия – АСЕАН прошел в октябре в Куала-Лумпуре.

Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил планы включить в повестку форума в Казани вопросы взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС – АСЕАН и стратегическое значение этого шага для развития торгово-экономических отношений и расширения сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии.

А 21 апреля президент Владимир Путин официально определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН в 2026 году.