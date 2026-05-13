ВОЗ заявила о трехкратной избыточной смертности от COVID-19

ВОЗ сообщила о трехкратной избыточной смертности от COVID-19

Tекст: Тимур Шайдуллин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном отчете за 2026 год сообщила, что избыточная смертность в мире от COVID-19 в период с 2020 по 2023 годы составила 22,1 млн человек. Это примерно в три раза превышает официально зафиксированные 7 млн летальных исходов, отмечает ТАСС.

Избыточная смертность, по определению ВОЗ, – это разница между реально зарегистрированными случаями смерти и ожидаемым количеством летальных исходов при отсутствии пандемии, исходя из данных прошлых лет. В организации пояснили: «В период с 2020 по 2023 год в мире произошло 22,1 млн случаев сверхсмертности, связанных с пандемией COVID-19, что примерно в три раза превышает официально зарегистрированные 7 млн смертей».

Особенно критическим стал 2021 год, когда число сверхсмертей достигло 10,4 млн из-за появления более опасных вариантов коронавируса и возросшей нагрузки на системы здравоохранения. ВОЗ отметила, что смертность среди мужчин в течение всего этого времени была выше, чем среди женщин, а в 2021 году разница составила около 50% в пользу мужчин.

Чрезвычайная ситуация в глобальном здравоохранении по COVID-19 действовала с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По последним данным ВОЗ на 13 мая 2026 года, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 779 млн, а летальных исходов – 7,1 млн.

Ранее ООН опубликовала доклад о резком росте смертности беременных и рожениц в 2021 году из-за пандемии COVID-19. Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем, в США прошлой зимой число смертей от сезонного гриппа превысило количество летальных случаев от COVID-19 впервые за пять лет.

До этого ВОЗ предсказала возможность появления новой пандемии в ближайшем будущем.