Путин посетил Московский институт теплотехники

Это одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», передает ТАСС. В этом году МИТ отмечает 80-летие со дня основания.

Институт был создан в 1946 году как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1966 году организация получила современное название и перешла в структуру министерства оборонной промышленности. На протяжении десятилетий специалисты МИТ участвовали в разработке различных систем вооружения, включая ядерные ракеты тактического назначения.

Среди главных достижений института – создание ракетных комплексов для Ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. МИТ стал одним из пионеров развития подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными баллистическими ракетами, благодаря кооперации с ведущими конструкторскими бюро, научно-исследовательскими институтами и заводами.

Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении Роскосмоса. За вклад в развитие отечественной оборонной промышленности институт был дважды награжден Орденом Ленина – в 1968 и 1976 годах.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.