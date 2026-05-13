Госдума ввела штрафы для гостиниц за неучет мигрантов

Госдума установила штрафы для отелей за просрочку учета мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов и постояльцев был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».

Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и вводит специальную статью за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранных граждан и лиц без гражданства.

За задержку уведомления не более чем на один рабочий день предусмотрен штраф от 80 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение устанавливается штраф от 160 до 200 тыс. рублей, а за просрочку более одного рабочего дня – от 400 до 500 тыс. рублей. Если правила нарушены в отношении двух и более иностранцев, ответственность наступает по каждому из них отдельно.

Отдельная статья закона касается сроков представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан России по месту пребывания. За опоздание не более чем на одни сутки вводится предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 40 до 60 тыс. рублей. При просрочке более одних суток штраф составит от 250 до 750 тыс. рублей.

Для Москвы и Петербурга закреплены повышенные санкции. За первое нарушение там предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 40 тыс. рублей, за повторное – от 50 до 70 тыс. рублей. При просрочке свыше одних суток штраф для столичных и петербургских гостиниц составит от 300 до 800 тыс. рублей.

Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по новому закону будут нести ответственность наравне с юридическими лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительственная комиссия одобрила поправки в КоАП и ввела штрафы для гостиниц за несвоевременное предоставление данных о заселении иностранцев с максимальной суммой до 500 тыс. рублей.

До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в регионах. В частности, в сентябре 2025 года во время масштабной проверки хостелов на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 72 иностранца за нарушение миграционных правил и порядка воинского учета.