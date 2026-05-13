ДУМ назвал стоимость хаджа в 2026 году

В ДУМ РФ сообщили о подорожании путевок на хадж

Tекст: Тимур Шайдуллин

Паломничество в Мекку стало значительно дороже. По словам представителей духовенства, стандартная путевка оценивается примерно в 350-400 тыс. рублей и выше. «Хадж – это недешевое удовольствие», – сообщил РИА «Новости» заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

В Татарстане, ДНР и Крыму стоимость поездки также начинается от 450 тыс. рублей. В ряде случаев малоимущим мусульманам поездку помогают оплачивать благотворители. Заместитель муфтия Крыма Раим Гафаров отметил, что на полуострове есть стандартный тур за 500 тыс. рублей и короткий за 600 тыс. рублей.

Для получения визы в этом году паломникам необходимо предоставить сертификат о специальной четырехкомпонентной прививке от менингита. Вакцинация от коронавируса властями Саудовской Аравии не требуется. Муфтий Аббясов предостерег верующих от нелегальных поездок, напомнив, что безвизовый режим между странами не распространяется на хадж. Нарушителям грозят отказ в допуске к святыням, крупный штраф и ограничения в получении визы в будущем.

Хадж – паломничество в Мекку в Саудовской Аравии – является одним из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. Хадж ежегодно проходит перед праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха). В этом году паломничество официально начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая (День стояния на горе Арафат). Курбан-байрам мусульмане отметят 27 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии сохранили визовые требования для паломников. Ранее сообщалось, что королевство выделило для российских мусульман на 2026 год квоту в размере 25 тысяч человек.

До этого министерство по делам хаджа Саудовской Аравии поблагодарило наших верующих за примерную организованность.