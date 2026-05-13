  • Новость часаГосдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Госдума сократила число протоколов при задержании пьяного водителя
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО
    Руководство Румынии не встретило Зеленского у трапа самолета в Бухаресте
    13 мая 2026, 14:19 • Новости дня

    Белград не принял новое предложение MOL по контролю над NIS

    Белград отказался принять предложение MOL по контролю над NIS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Сербии остались недовольны обновленным предложением MOL по покупке контрольного пакета NIS, находящейся под санкциями США, и продолжают переговоры, сообщили в Минэнерго страны.

    Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что власти страны не удовлетворены уточненным предложением венгерской компании MOL по приобретению контрольного пакета акций NIS, передает РИА «Новости».

    Она напомнила, что NIS доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, и Белград «хочет, чтобы так и осталось».

    По словам министра, поздно ночью поступило уточненное предложение MOL по сделке, однако сербская сторона по-прежнему не согласна с предложенными решениями.

    «Джедович-Ханданович заявила сегодня, что поздно ночью поступило уточненное предложение от MOL в связи с NIS, но сербская сторона и далее не удовлетворена предложенными решениями», – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго страны. Ключевым камнем преткновения остаются будущая работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево и обеспечение покрытия сербского рынка его продукцией.

    «Нефтяная индустрия Сербии» считается одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимающейся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. В NIS работают около 14 тыс. человек, ежегодные отчисления компании в бюджет страны достигают 9%. В ее собственности находятся более 400 автозаправочных станций, НПЗ в Панчево, производственная площадка в Нови-Саде, предприятие «Петрохемия» и совместная с «Газпром энергохолдинг» ТЭС Панчево.

    Ранее Джедович-Ханданович допускала согласование условий продажи контрольного пакета акций NIS венгерской компании MOL к 16 мая. До этого президент Сербии Александр Вучич заявлял о планах завершить сделку по продаже NIS корпорации MOL до 22 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания MOL и Газпром достигли соглашения о продаже сербской «Нефтяной индустрии Сербии» NIS.

    13 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Добыча нефти ОПЕК упала до рекордного за 35 лет минимума

    МЭА сообщило о падении добычи нефти ОПЕК до минимума за 35 лет

    Добыча нефти ОПЕК упала до рекордного за 35 лет минимума
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле суммарное производство сырья участниками картеля сократилось до 20,18 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за 35 лет.

    Эксперты зафиксировали резкое снижение показателей на мировом энергетическом рынке. Общий объем производства сырья участниками Организации стран-экспортеров нефти в апреле достиг 20,18 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости». Это самый низкий уровень за последние 35 лет.

    В ежемесячном докладе Международного энергетического агентства отмечается масштаб падения. «Добыча ОПЕК+ упала на 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшим месяцем, до 40,1 млн баррелей в сутки в апреле», – говорится в документе. По сравнению с довоенным уровнем снижение составило 11,9 млн баррелей.

    Девять стран соглашения добывали на 9,03 млн баррелей ниже установленной квоты. Наибольшее сокращение продемонстрировали ближневосточные государства: Кувейт снизил добычу на 620 тыс. баррелей, Саудовская Аравия – на 270 тысяч, а Ирак – на 220 тыс. баррелей.

    Одновременно в семи государствах производство выросло или осталось неизменным. ОАЭ увеличили добычу на 320 тыс. баррелей в день, Нигерия – на 100 тысяч, Ливия – на 80 тыс. баррелей в сутки. В Республике Конго показатели не изменились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне эскалации на Ближнем Востоке добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года.

    Из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией Объединенные Арабские Эмираты покинули организацию первого мая. Вопреки этому шагу семь государств альянса согласовали новые увеличенные квоты на июнь.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 07:21 • Новости дня
    Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе
    Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз за январь — апрель 2026 года составили 8,98 млрд куб. м, увеличившись на 18,5%, следует данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны в январе – апреле 2026 года ощутимо возрос, передает ТАСС. В апреле Европа закупила 2,17 млрд кубических метров российского топлива, нарастив объемы импорта на 15%.

    Мартовские поставки достигли исторического максимума, составив 2,46 млрд кубических метров. Это произошло на фоне остановки отгрузок с Ближнего Востока из-за военного конфликта и запрета на краткосрочные контракты. В первом квартале европейский импорт из России составил около 6,8 млрд кубических метров против 5,7 млрд годом ранее.

    Общий объем закупок Европой в январе – апреле вырос на 5,3% и достиг 51,46 млрд кубических метров. При этом поставки с американского направления по итогам апреля снизились на 2,5%, составив восемь млрд кубических метров. Однако за четыре месяца импорт из США и Тринидада и Тобаго увеличился более чем на 16%, до 31,99 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года в Евросоюзе вступил в силу запрет на закупку российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам.

    В январе этого же года объем импорта российского СПГ в страны ЕС достиг исторического максимума.


    Комментарии (7)
    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Комментарии (2)
    11 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Европейские газовые хранилища заполнились более чем на треть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%, составив порядка 35 млрд кубометров топлива.

    К десятому мая текущего года резервуары европейских государств оказались заполнены на 35,05%, передает ТАСС.

    Эти показатели рассчитаны на основе статистики ассоциации Gas Infrastructure Europe.

    Общий объем энергоносителя в подземных хранилищах европейских столиц оценивается примерно в 35 млрд кубических метров.

    При этом чистая разница между закачкой и отбором топлива с начала летнего сезона в апреле 2026 года уже превысила семь млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая страны Евросоюза пополнили свои подземные резервуары более чем на 6 млрд кубометров газа. В середине марта уровень запасов в европейских хранилищах опускался ниже 29%.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters узнало об отказе Индии от российского СПГ из-за санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Индия отклонила предложение России о продаже ей сжиженного природного газа, подпадающего под санкции США, несмотря на дефицит, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке, сообщили два источника, Reuters.

    «Это ставит под вопрос танкер, направляющийся в Индию, поскольку переговоры о разрешенных грузах продолжаются. Эта позиция подчеркивает тонкий баланс, который третий по величине в мире импортер и потребитель нефти пытается соблюсти между обеспечением поставок энергоносителей и избеганием поставок СПГ, на которые США ввели санкции», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Как сообщил один из источников, нежелание Индии разрешить выгрузку груза СПГ с российского завода «Портовая», находящегося под санкциями США и расположенного в Балтийском море, стало невозможным, несмотря на то, что в середине апреля в качестве пункта назначения была указана Индия.

    По словам источника, судно отслеживали, несмотря на то, что документы указывали на нероссийский характер груза.

    В середине апреля Reuters со ссылкой на данные LSEG о судоходстве сообщило, что танкер Kunpeng вместимостью 138 200 кубических метров направляется к терминалу импорта СПГ в Дахедже на западе Индии. По данным LSEG, сейчас судно вблизи сингапурских вод, и пункт назначения не указан.

    Индия, крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морским путем, сообщила заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину о своем решении не покупать СПГ, находящийся под санкциями, во время его визита 30 апреля, когда он встретился с индийскими официальными лицами, включая министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури, сообщил один из источников.

    Это была их вторая встреча за последние два месяца, и Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров, добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg в апреле указывало на то, что Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ. При этом 10 мая Bloomberg сообщило о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормуз. Танкер с индийским газом успешно прошел через Ормузский пролив, а до этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО

    Политолог Межевич: Вучич может сыграть на противоречиях внутри НАТО

    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО
    @ mod.gov.rs

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сербии предстоит лавирование между Европой, США и Россией в рамках многовекторной политики. Только так страна будет чувствовать себя в относительной безопасности на Балканах. Также Белград может обратить в свою пользу противоречия между Вашингтоном и Брюсселем внутри НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Сербия и НАТО сообщили о проведении совместных учений.

    «Сербия остается близкой России страной, сербы любят русских. Но политик ранга Александр Вучича в управлении государством не может ориентироваться только на симпатии. Он обязан, а иногда и вынужден руководствоваться стратегическими соображениями безопасности. А они сегодня таковы, что без сближения с НАТО на Балканах не уцелеть», – пояснил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Спикер напомнил, что проходящие учения вряд ли можно назвать масштабными – в них участвует 600 военных. «Судя по всему, Вучич решил сам пустить НАТО на сербский порог в рамках, скажем так, партнерских проектов. В противном случае альянс мог бы прийти в Сербию без приглашения – но уже с чем-то более деструктивным и гибридным», – заметил собеседник.

    Впрочем, эксперт не верит в перспективы полноценного сотрудничества Сербии и НАТО. «Весомую часть сербской общественности составляют представители поколения, которое помнит горящий Белград и бомбардировки самолетами альянса. Поэтому идея сближения с Брюсселем точно не является привлекательной в республике», – детализировал он.

    «Вучичу предстоит не просто развитие многовекторной политики, а тонкое и умелое лавирование между Европой, США и Россией. Думаю, Белграду хватит гибкости синхронно работать по всем трем направлениям с тем, чтобы никого не обидеть и не допустить перекосов», – признался политолог.

    Кроме того, заметил спикер, у Вучича есть возможность играть на противоречиях внутри НАТО между американской и европейской сторонами. «Если глава Белого дома Дональд Трамп будет руководствоваться соображением: «Что плохо для Европы – хорошо для США», Сербия сможет почувствовать себя в относительной безопасности. Но Белграду придется держать баланс, чтобы не подпасть под слишком сильное влияние Вашингтона или Брюсселя», – указал он.

    «Москве же стоит спокойно реагировать на такую политику Белграда и развивать двустороннее партнерство, не оглядываясь на Вашингтон и Брюссель. В любом случае России нужно усиливать позиции в Европе», – резюмировал Межевич.

    Ранее минобороны Сербии сообщило о проведении совместных двухнедельных тактических учений с НАТО на базе «Юг» и полигоне «Боровац» под Буяновацем в центральной части страны. Маневры организованы командованием сербских сухопутных войск и объединенным командованием сил альянса, базирующимся в Неаполе. В полевых учениях принимают участие около 600 военнослужащих Италии, Румынии и Турции, а также военные планировщики и наблюдатели из Британии, Италии, Германии, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории.

    «В ходе учений отрабатываются тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, такие как обеспечение безопасности базы, работа на КПП, контроль массовых скоплений людей и городские бои», – говорится в аннотации сербской стороны.

    По заверению Белграда, «учения представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества» с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» на равных условиях и с «уважением к военному нейтралитету» Сербии.

    «Это сотрудничество служит сохранению мира и стабильности в регионе, повышению оперативного потенциала вооруженных сил и укреплению доверия и взаимопонимания. Участие в международных учениях повышает возможности командования и подразделений ВС Сербии по выполнению широкого круга задач, включая участие в миротворческих операциях», – говорится в сообщении.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отмечал: важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Балканском регионе историческое взаимодействие российского и сербского народов. По его словам, многополярный мир должен существовать не только в глобальном, но и в региональном масштабе – без ущемления других и, главное, без войн и конфликтов.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 01:06 • Новости дня
    В поселке Катангли Сахалинской области произошел естественный выход нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В Независимой нефтегазовой компании (ННК) сообщили, что в районе поселка Катангли произошел естественный выход нефти на поверхность, на место прибыл глава района Сергей Гурьянов, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

    «По поручению губернатора Валерия Лимаренко правительство региона держит на контроле ситуацию разливом нефти в поселке Катангли Ногликского района», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что специалисты ННК приступила к ликвидации разлива нефти.

    Во вторник в Катангли прибывают специалисты Росприроднадзора, чтобы оценить масштабы ситуации и установить точные причины произошедшего.

    В правительстве региона добавили, что министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами, а руководителю агентства по делам ГО и ЧС выделить специализированное оборудование из материального резерва Сахалинской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильных дождей вредные вещества частично достигли акватории Черного моря. Ранее спасатели локализовали разлив топлива в реке Туапсе, а в конце апреля на пляжах Туапсе установили заграждения после масштабного разлива нефти.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 17:00 • Новости дня
    Названы сроки начала поставок российской нефти в Индонезию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться в течение одной-двух недель, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    По словам министра, сейчас обсуждаются только технические детали и логистика, необходимые для организации доставки топлива, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что между Индонезией и Россией уже достигнута договоренность о закупке нефти, а соответствующий контракт подписан. «Сделка уже есть, контракт уже подписан», – заявил Бахлил Лахадалия, выступая перед журналистами в Джакарте.

    В апреле Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    На прошлой неделе японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина в рамках диверсификации источников импорта.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник растут почти на 3%, превысив отметку 550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Июньские фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим газовым хабом Европы и расположен в Нидерландах, открыли торги на уровне 550,2 доллара за тысячу кубометров, что на 2,6% выше предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». К 14.45 по московскому времени цена достигла 552 долларов, зафиксировав рост на 2,9%.

    Такая динамика расчетов сравнивается с ценой предыдущего торгового дня, которая составляла 536,5 доллара за тысячу кубометров.

    Ранее показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава Saudi Aramco Нассер назвал действующий энергокризис крупнейшим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальный дефицит энергоносителей стал самым серьезным за все время наблюдений, заявил руководитель саудовской компании Saudi Aramco Амин Нассер.

    «Энергетический шок, начавшийся в первом квартале, является самым масштабным в мировой истории», – сказал он, передает ТАСС.

    Руководитель корпорации подчеркнул высокую степень устойчивости предприятия в текущих условиях. Нассер добавил, что Saudi Aramco способна выйти на максимальный уровень стабильной добычи нефти в 12 млн баррелей в сутки в течение трех недель.

    Масштабные перебои наглядно продемонстрировали критическую значимость углеводородов для всей планеты. По мнению топ-менеджера, наблюдаемый кризис спровоцирован именно острой нехваткой предложения, а не растущим спросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 10:56 • Новости дня
    Япония впервые с начала конфликта приняла танкер с нефтью из Азербайджана

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония приобрела партию сырья объемом порядка 45 тыс. кубометров, стремясь обезопасить внутренний рынок от возможных перебоев в Ормузском проливе.

    Партия объемом около 45 тыс. кубометров покрывает 16% дневной нормы потребления государства, передает ТАСС.

    Власти страны уверены в способности полностью обеспечить внутренние потребности как минимум до конца текущего года. Для этого планируется использовать альтернативные маршруты и стратегические запасы.

    Поставки возможны из ОАЭ и Саудовской Аравии в обход опасных зон. Каждое из этих направлений способно закрыть около половины потребностей азиатского государства. Кроме того, США могут увеличить экспорт сырья с терминалов в Техасе в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями.

    Дефицит также покрывается за счет резервов, распечатанных в середине прошлого месяца. На рынок поступили объемы, достаточные для обеспечения страны в течение 45 дней. При этом общие запасы государства и частных компаний составляют порядка 470 млн баррелей, чего хватит на 254 дня.

    Стоит отметить, что в начале месяца в азиатское государство прибыл танкер с сырьем с Сахалина. Эту партию российской нефти впервые почти за год приобрела корпорация Taiyo Oil.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония приобрела российскую нефть на фоне напряженности вокруг Ирана.

    Первое судно из США доставило сырье в страну в обход Ормузского пролива.

    Японская компания Idemitsu закупила партию энергоносителей с Сахалина для диверсификации импорта.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 570 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 570 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе увеличилась на 2%, достигнув показателя в 573 доллара за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE открылись ростом котировок по индексу TTF, передает РИА «Новости».

    Ближайшие контракты прибавили в весе 1,2%, а позднее показатель достиг 573,8 доллара за тыс. кубометров. Динамика рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 562,6 доллара.

    Весной газовый рынок показал высокую волатильность. Средние цены в марте подскочили почти на 60% из-за обострения ближневосточного конфликта, превысив 600 долларов за тыс. кубометров впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле стоимость энергоносителя снизилась на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре.

    Исторически самые высокие показатели наблюдались в 2021 и 2022 годах. Абсолютный рекорд за все время работы европейских газовых хабов с 1996 года был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах достигла отметки в 540 долларов за тысячу кубометров.

    До этого обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    В конце апреля цена европейского топлива превысила 580 долларов за тысячу кубических метров.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США вытеснить российские нефтяные компании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты стремятся полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса, сказал Лавров в интервью RT India, передает РИА «Новости».

    «Вы упомянули ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть», а цель – она не скрывается – убрать эти компании из всего международного бизнеса», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Руководитель министерства также добавил, что отечественный бизнес целенаправленно пытаются вывести с мировых торговых площадок. По его словам, особое внимание американская сторона уделяет вытеснению российских корпораций из стран Африки и государств Балканского полуострова.

    В 2025 году Минфин США объявил о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Из-за ограничительных мер компания «Лукойл» анонсировала продажу своих зарубежных активов.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:24 • Новости дня
    Лавров: Запад нечистоплотными методами принуждает не покупать российскую нефть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в использовании нечистоплотных методов эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть.

    Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов эксплуатации для запрета на покупку российской нефти, передает канал RT.

    «Давление на всех подряд с требованием не покупать российскую нефть – это нечистоплотные методы. Можно по-разному их называть: колониальными и неоколониальными, но это – методы эксплуатации», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    По словам руководителя МИД, главная цель подобных действий заключается в принуждении государств приобретать более дорогие энергоресурсы у Соединенных Штатов. Лавров подчеркнул, что таким образом Вашингтон стремится установить контроль над мировой энергетикой и править миром.

    Однако далеко не все государства поддаются подобному давлению. В качестве примера министр привел Индию, которая неоднократно заявляла о своем праве самостоятельно определять объемы и источники закупок энергоресурсов. Лавров опроверг слухи об отказе индийских заказчиков от российских танкеров, отметив твердую позицию Нью-Дели в этом вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил президента США в попытках вытеснить российскую нефть с индийского рынка.

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал указал на недопустимость двойных стандартов по вопросу закупки энергоносителей.

    Власти азиатской республики подтвердили намерение продолжить импорт этого ресурса.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли на снижение

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 562 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали падение, достигнув отметки в 562 доллара за тысячу кубических метров на фоне недавних колебаний.

    Стоимость июньских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE в среду утром снизилась на 1%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись на уровне 565,9 доллара, однако к 9.07 по московскому времени показатель опустился до 562 долларов за тысячу кубометров.

    В марте средние биржевые цены на газ в Европе увеличились почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены скорректировались, снизившись на 14% до уровня около 540 долларов.

    Максимальная стоимость газа за период конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара за тысячу кубометров. Резкий рост произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что текущие котировки остаются значительно ниже показателей 2021-2022 годов, когда наблюдались самые высокие цены за всю историю работы газовых хабов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе достигла 573 долларов за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее биржевые цены на газ в Европе выросли до 540 долларов.

    Перед этим европейские газовые котировки падали почти на 13% из-за сообщений о возможном перемирии США и Ирана.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рекордный рост поставок американского СПГ в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа в текущем году нарастит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США до рекордного уровня, а доля американских поставок в общем импорте топлива может достичь примерно двух третей, говорится в исследовании Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

    К 2026 году Соединенные Штаты планируют побить исторический рекорд по экспорту энергоносителей на европейский континент, передает РИА «Новости».

    В исследовании Института экономики энергетики и финансового анализа отмечается, что импорт американского топлива стабильно растет.

    «На фоне продолжающихся перебоев с поставками катарского СПГ IEEFA прогнозирует, что США в 2026 году обойдут Норвегию и станут крупнейшим поставщиком газа в Европу и ЕС», – говорится в сообщении. Аналитики подчеркивают усиление европейской зависимости от заокеанских ресурсов.

    Специалисты уточняют, что в период с 2021 по 2025 год объемы поставок из США увеличились более чем в три раза из-за снижения закупок российского газа. При этом Россия по-прежнему остается вторым крупнейшим поставщиком топлива в страны Евросоюза.

    По данным института, импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026 года вырос на 16% в годовом выражении. Одновременно эксперты ожидают падения общего спроса на трубопроводный газ в регионе на 14% к 2030 году, а на сжиженный – на 23%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия за первые четыре месяца 2026 года увеличила поставки сжиженного природного газа в Евросоюз на 18,5%.

    Соединенные Штаты по итогам 2025 года экспортировали рекордные 156 млрд кубометров этого топлива.

    Европейский союз решил ускорить процесс полного отказа от российского СПГ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума ввела штрафы для гостиниц за неучет мигрантов
    Кравцов анонсировал расширение перечня словарей русского языка
    Трамп прибыл в Китай с государственным визитом
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен»
    В США сняли профинансированный Маском мурал памяти убитой украинки
    Американцы перестали общаться с соседями из-за цифровизации
    Психолог объяснила ностальгию по временам ковида