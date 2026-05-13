Якушев: 1 млн россиян смогут оформить гаражи, если «гаражную амнистию» продлят

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 1 млн россиян получат возможность оформить свои гаражи и землю под ними в ближайшие пять лет при условии продления соответствующего закона, передает ТАСС.

Инициативу о пролонгации «гаражной амнистии» до сентября 2031 года уже поддержало правительство.

«По данным Росреестра, еще более 1 млн человек смогут оформить свои гаражи и земельные участки под ними в течение ближайших пяти лет. Поэтому и было принято решение – подготовить и внести в Госдуму законопроект, которым сроки «гаражной амнистии» предлагается продлить еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года», – заявил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

Политик отметил высокую эффективность действующего механизма легализации имущества. Процедура помогает решать проблему бесхозных строений, позволяет гражданам законно распоряжаться недвижимостью и стимулирует региональную экономику. С сентября 2021 года в стране зарегистрировано более 746 тыс. таких объектов.

В свою очередь глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников отметил необходимость синхронизировать сроки «гаражной» и «дачной» амнистий. По его словам, около миллиона неучтенных строений создают серьезные риски мошенничества.

Депутат добавил, что процедура пользуется стабильным спросом: только за последние месяцы на учет поставили 20 тыс. гаражей.

