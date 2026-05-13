Путин поздравил коллектив ЦНИИмаш с 80-летием

Tекст: Елизавета Шишкова

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. В своем поздравлении Владимир Путин обратился к работникам прославленного предприятия. «Поздравляю вас с 80-летием основания Центрального научно-исследовательского института машиностроения», – сказано в послании.

Президент отметил, что ЦНИИмаш заслуженно является одним из главных научных центров ракетно-космической отрасли страны. Именно там под руководством Сергея Королева создавались передовые баллистические ракеты, включая комплекс Р-7, отправивший на орбиту первый спутник в 1957 году. Это историческое достижение открыло человечеству путь в космос.

«Отрадно, что опираясь на богатейшее научное, творческое наследие предшественников – талантливых ученых, инженеров, специалистов – настоящих первопроходцев, вы стремитесь сохранять заложенную ими высочайшую профессиональную планку, смело, по-новаторски относитесь к решению ответственных задач. Такой основательный подход к делу служит укреплению мощного потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов, других наукоемких отраслей национальной экономики», – подчеркнул Путин.

Президент пожелал коллективу дальнейших успехов в работе на благо Отечества.

Специалисты Роскосмоса в мае успешно запустили новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.