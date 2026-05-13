Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО

Политолог Межевич: Вучич может сыграть на противоречиях внутри НАТО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сербия остается близкой России страной, сербы любят русских. Но политик ранга Александр Вучича в управлении государством не может ориентироваться только на симпатии. Он обязан, а иногда и вынужден руководствоваться стратегическими соображениями безопасности. А они сегодня таковы, что без сближения с НАТО на Балканах не уцелеть», – пояснил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

Спикер напомнил, что проходящие учения вряд ли можно назвать масштабными – в них участвует 600 военных. «Судя по всему, Вучич решил сам пустить НАТО на сербский порог в рамках, скажем так, партнерских проектов. В противном случае альянс мог бы прийти в Сербию без приглашения – но уже с чем-то более деструктивным и гибридным», – заметил собеседник.

Впрочем, эксперт не верит в перспективы полноценного сотрудничества Сербии и НАТО. «Весомую часть сербской общественности составляют представители поколения, которое помнит горящий Белград и бомбардировки самолетами альянса. Поэтому идея сближения с Брюсселем точно не является привлекательной в республике», – детализировал он.

«Вучичу предстоит не просто развитие многовекторной политики, а тонкое и умелое лавирование между Европой, США и Россией. Думаю, Белграду хватит гибкости синхронно работать по всем трем направлениям с тем, чтобы никого не обидеть и не допустить перекосов», – признался политолог.

Кроме того, заметил спикер, у Вучича есть возможность играть на противоречиях внутри НАТО между американской и европейской сторонами. «Если глава Белого дома Дональд Трамп будет руководствоваться соображением: «Что плохо для Европы – хорошо для США», Сербия сможет почувствовать себя в относительной безопасности. Но Белграду придется держать баланс, чтобы не подпасть под слишком сильное влияние Вашингтона или Брюсселя», – указал он.

«Москве же стоит спокойно реагировать на такую политику Белграда и развивать двустороннее партнерство, не оглядываясь на Вашингтон и Брюссель. В любом случае России нужно усиливать позиции в Европе», – резюмировал Межевич.

Ранее минобороны Сербии сообщило о проведении совместных двухнедельных тактических учений с НАТО на базе «Юг» и полигоне «Боровац» под Буяновацем в центральной части страны. Маневры организованы командованием сербских сухопутных войск и объединенным командованием сил альянса, базирующимся в Неаполе. В полевых учениях принимают участие около 600 военнослужащих Италии, Румынии и Турции, а также военные планировщики и наблюдатели из Британии, Италии, Германии, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории.

«В ходе учений отрабатываются тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, такие как обеспечение безопасности базы, работа на КПП, контроль массовых скоплений людей и городские бои», – говорится в аннотации сербской стороны.

По заверению Белграда, «учения представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества» с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» на равных условиях и с «уважением к военному нейтралитету» Сербии.

«Это сотрудничество служит сохранению мира и стабильности в регионе, повышению оперативного потенциала вооруженных сил и укреплению доверия и взаимопонимания. Участие в международных учениях повышает возможности командования и подразделений ВС Сербии по выполнению широкого круга задач, включая участие в миротворческих операциях», – говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отмечал: важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Балканском регионе историческое взаимодействие российского и сербского народов. По его словам, многополярный мир должен существовать не только в глобальном, но и в региональном масштабе – без ущемления других и, главное, без войн и конфликтов.