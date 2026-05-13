    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня

    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов

    @ Hussain Altareef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    10 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Тегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Появление иностранных военных судов в акватории Ормузского пролива приведет к немедленной реакции вооруженных сил исламской республики и стремительной эскалации регионального кризиса, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Присутствие флота Британии и Франции в Ормузском проливе встретит незамедлительный ответ со стороны иранских военных, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади подчеркнул, что подобные действия ведут к милитаризации жизненно важного морского пути.

    «Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана», – написал дипломат в соцсети.

    Ранее министерство обороны Франции сообщило об отправке авианосца «Шарль де Голль» в Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Тегерану план франко-британской миссии в Ормузском проливе.

    Иранский посол в Италии Мохаммад Реза Сабури назвал неприемлемым любое иностранное вмешательство в регионе.

    Вооруженные силы исламской республики пригрозили военным кораблям ударами за несогласованное пересечение акватории.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Агентство Fars сообщило о пяти условиях Ирана к США для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    10 мая 2026, 23:48 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.

    Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.

    Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.

    11 мая 2026, 02:51 • Новости дня
    Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля не планируют останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане ради завершения американо-израильской войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху категорически отверг идею остановки противостояния ради глобальных договоренностей. На прямой вопрос журналистов о возможности завершения боев в рамках соглашения с Тегераном он ответил: «Нет», – передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

    При этом глава кабинета министров ушел от ответа на вопрос о возможных уступках в случае прямого требования Вашингтона. Он выразил уверенность в неминуемом крахе всех союзников Тегерана. По мнению премьер-министра, значительное ослабление позиций или смена власти в Иране приведет к окончательному поражению палестинских, йеменских и ливанских вооруженных движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал незавершенным военное противостояние с Ираном. Армия обороны Израиля за сутки уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.

    11 мая 2026, 01:31 • Новости дня
    Иранские системы ПВО уничтожили беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник сбит силами ПВО в Иране, сообщает телеканал Press TV.

    По данным Press TV, «иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО», передает РИА «Новости».

    Tasnim сообщает, что сбит разведывательный дрон, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    На днях МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    10 мая 2026, 17:31 • Новости дня
    МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв на южнокорейском судне в Ормузском проливе оставил в левой корме семиметровую пробоину после прямого попадания неопознанного летающего объекта.

    Правительственная следственная группа подтвердила факт внешнего нападения на судно в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Пожар на борту грузового корабля HMM Namu, идущего под флагом Панамы, вспыхнул 4 мая, когда он находился в дрейфе.

    Комплексный ситуационный центр южнокорейского министерства океанов и рыболовства ранее сообщал о взрыве в машинном отделении по левому борту. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Для выяснения всех обстоятельств Южная Корея направила специальную группу экспертов в Дубай.

    «По результатам расследования подтверждено, что 4 мая неизвестный летательный объект поразил кормовую часть судна НММ», – сообщили в МИД Южной Кореи. В ведомстве добавили, что определить точный тип и характеристики аппарата пока затруднительно.

    Власти продолжат анализ собранных обломков и материалов. В результате удара внешняя обшивка левой кормы получила повреждения шириной около пяти метров, а глубина пробоины внутри корпуса достигла семи метров. Сеул поддерживает контакты с Ираном и другими странами для принятия дальнейших мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.

    В апреле неизвестные обстреляли другой коммерческий контейнеровоз у побережья Омана.

    Месяцем ранее неопознанный снаряд поразил торговое судно в Персидском заливе недалеко от Дубая.

    12 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Авиавласти Израиля призвали убрать военные самолеты США из аэропорта Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай призвал правительство передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, заявив, что главный гражданский аэропорт страны буквально превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний, сообщает израильское экономическое издание Calcalist.

    Закай обратился к правительству страны с просьбой передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, передает РИА «Новости».

    По его словам, крупнейший гражданский аэропорт Израиля фактически превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний и сказывается на экономической стабильности сектора.

    В письме в министерство транспорта Закай предупредил, что значительное присутствие военной авиации США негативно влияет на израильские авиакомпании и препятствует возвращению иностранных перевозчиков. Он отметил, что «у системы безопасности не хватает понимания масштабов ущерба гражданской авиации» и подчеркнул, что сейчас в стране нет международного аэропорта, способного эффективно функционировать.

    Закай призвал министра транспорта Мири Регев принять срочные меры и перенести американские военные самолеты на другие военные аэродромы. По данным израильского портала «Кипа», этот вопрос уже обсуждался на заседаниях кабинета министров.

    Несмотря на продолжающееся более месяца перемирие с Ираном, США сохраняют широкое военное присутствие на Ближнем Востоке, отмечает. Американские военные самолеты-заправщики ежедневно совершают взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион, что подтверждает сложившуюся проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные авиакомпании отказались возобновлять полеты в Израиль после перемирия.

    Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток тысячи тонн боеприпасов.

    11 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Генсек ООН призвал восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник обратился с призывом к восстановлению безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    По его словам, важно вернуть права и свободы на море, передает РИА «Новости».

    «Права и свободы судоходства должны быть восстановлены. Ормузский пролив должен быть вновь полностью открыт для безопасного судоходства», – сказал он на брифинге.

    Ранее Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов.

    В начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.

    Накануне МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе.

    10 мая 2026, 16:57 • Новости дня
    Уолтц: Трамп готов возобновить боевые действия против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер стремится завершить конфликт с Тегераном дипломатическим путем, однако Вашингтон готов применить силу в случае неудачи переговоров, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

    Президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатический путь урегулирования противостояния с Ираном, но при необходимости готов возобновить боевые действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

    «Он дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать», – рассказал дипломат журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории.

    Ранее американский лидер поручил советникам готовиться к длительной морской блокаде исламской республики.

    Глава Белого дома также анонсировал проводку иностранных судов через Ормузский пролив.

